Baba, oğlunu avda kazara vurdu

Erzurum'dan Kars'a avlanmak için gelen baba ördek avlarken kazara oğlunu öldürdü. Baba Muzaffer K, jandarma ekiplerince gözaltına alınarken silahına da el konuldu.

Erzurum'da adeta bir facia yaşandı. Oltu ilçesinden Kars'ın Selim ilçesine gelen 5 kişi, Tozluca köyü yakınlarında ördek avlamaya başladı.

KAZARA OĞLUNU VURDU

Burada ördek avlayan baba Muzaffer K, (53) kazara oğlu 16 yaşındaki Muhammet Ali K'yi vurdu. Göğsünden yaralanan Muhammet Ali K, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Ali K, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Baba Muzaffer K, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak silahına da el konuldu. Muhammet Ali K'nin cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.