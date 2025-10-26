Erzurum'dan Kars'a avlanmak için gelen baba ördek avlarken kazara oğlunu öldürdü. Baba Muzaffer K, jandarma ekiplerince gözaltına alınarken silahına da el konuldu.
Erzurum'da adeta bir facia yaşandı. Oltu ilçesinden Kars'ın Selim ilçesine gelen 5 kişi, Tozluca köyü yakınlarında ördek avlamaya başladı.
Burada ördek avlayan baba Muzaffer K, (53) kazara oğlu 16 yaşındaki Muhammet Ali K'yi vurdu. Göğsünden yaralanan Muhammet Ali K, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Ali K, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Baba Muzaffer K, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak silahına da el konuldu. Muhammet Ali K'nin cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Baba, oğlunu avda kazara vurdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?