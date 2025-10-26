Baba, oğlunu avda kazara vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Baba, oğlunu avda kazara vurdu

Baba, oğlunu avda kazara vurdu
26.10.2025 22:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da avlanırken baba, kazara 16 yaşındaki oğlunu vurdu. Oğul hastanede hayatını kaybetti.

Erzurum'dan Kars'a avlanmak için gelen baba ördek avlarken kazara oğlunu öldürdü. Baba Muzaffer K, jandarma ekiplerince gözaltına alınarken silahına da el konuldu.

Erzurum'da adeta bir facia yaşandı. Oltu ilçesinden Kars'ın Selim ilçesine gelen 5 kişi, Tozluca köyü yakınlarında ördek avlamaya başladı.

KAZARA OĞLUNU VURDU

Burada ördek avlayan baba Muzaffer K, (53) kazara oğlu 16 yaşındaki Muhammet Ali K'yi vurdu. Göğsünden yaralanan Muhammet Ali K, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Ali K, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Baba Muzaffer K, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak silahına da el konuldu. Muhammet Ali K'nin cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Politika, 3-sayfa, Olaylar, Erzurum, Güncel, Hukuk, Baba, kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba, oğlunu avda kazara vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
112’yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu 112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu
Cezaevinde zehirlenme paniği 6 mahkum hastanelik oldu Cezaevinde zehirlenme paniği! 6 mahkum hastanelik oldu
İstanbul’un dört ilçesinde gösteri ve yürüyüş yasağı İstanbul'un dört ilçesinde gösteri ve yürüyüş yasağı
Belindeki silahı çıkartıp çay ocağında oturan adamı vurdu Belindeki silahı çıkartıp çay ocağında oturan adamı vurdu
Ünlü oyuncu “Filistin kırmızı çizgim“ diyerek Uzak Şehir dizisinden ayrıldı Ünlü oyuncu "Filistin kırmızı çizgim" diyerek Uzak Şehir dizisinden ayrıldı
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi Cumhurbaşkanlığından açıklama var Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

22:07
Aralarında İmamoğlu da var “Casusluk“ soruşturmasında 3 isme tutuklama talebi
Aralarında İmamoğlu da var! "Casusluk" soruşturmasında 3 isme tutuklama talebi
22:06
’’Onlarla ilgili konuşmam’’ demişti Sadettin Saran’dan Galatasaray’a gönderme
''Onlarla ilgili konuşmam'' demişti! Sadettin Saran'dan Galatasaray'a gönderme
21:57
Abraham’ın kaçırdığı penaltı pahalıya patladı Beşiktaş, Kasımpaşa’da puan bıraktı
Abraham'ın kaçırdığı penaltı pahalıya patladı! Beşiktaş, Kasımpaşa'da puan bıraktı
21:06
O ismi de fotoğrafı da anımsamadı İşte İmamoğlu’nun savcılıktaki ifadesi
O ismi de fotoğrafı da anımsamadı! İşte İmamoğlu'nun savcılıktaki ifadesi
20:57
Osimhen’den olay yaratacak sözler: Diğer rakibimiz ağlamaya başlayacak
Osimhen'den olay yaratacak sözler: Diğer rakibimiz ağlamaya başlayacak
19:48
Karadeniz’de 3.7 büyüklüğünde deprem İstanbul’da da hissedildi
Karadeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2025 00:36:09. #7.12#
SON DAKİKA: Baba, oğlunu avda kazara vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.