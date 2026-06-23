Baba-Oğul Geri Dönüşüm İnovasyonu

Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan Engin Girgin ile 16 yaşındaki oğlu Samet Girgin, geri dönüşüm odaklı teknolojilerle hem çevre bilinci kazandırıyor hem de bunları dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediyor.

Cevizli Mahallesi'nde faaliyet gösteren baba oğul, atölyelerinde geri dönüşümü teşvik eden akıllı sistemler geliştiriyor.

Engin Girgin ile oğlu Samet Girgin, son olarak Çin'deki ViHug Weihe Uluslararası Hayvan Tıp Merkezi'nden gelen sipariş üzerine geri dönüşüm odaklı akıllı mama otomatı üretti. Sistem, pet şişe karşılığında kedi ve köpeklere mama verilmesini sağlıyor ve hayvanların üzerindeki çipler sayesinde tüketim takibi yapılabiliyor.

Baba ve oğlunun geliştirdiği bir diğer sistem ise yine geri dönüşümü teşvik eden ve bu kez pet şişe karşılığında boyama kalemi veren, güneş enerjisiyle çalışan makine oldu. Kendi elektriğini üretebilen cihaz, atıkları teşvik sistemiyle ödüle dönüştürüyor.

Müşterilerin yurt içinden ve yurt dışından gelen taleplerine göre özel projeler geliştiren baba ve oğlunun bugüne kadar ürettiği 300'ü aşkın makine aralarında Rusya, İtalya, Ukrayna, Romanya, Azerbaycan, Yunanistan ve Bulgaristan gibi ülkelerin de olduğu 37 ülkeye ulaştı.

Engin Girgin, AA muhabirine, oğlu Samet ile müşterilerin ihtiyaçlarına göre özel projeler geliştirdiklerini söyledi.

Ürettikleri otomatların çevre bilincini artırması, geri dönüşümü teşvik etmesi nedeniyle Çin'deki bir hayvan hastanesinin araştırma yaparak kendilerine ulaştığını belirten Girgin, "Yaklaşık 3 aylık süreçte bize ihtiyaçlarını anlattılar. Biz de endüstriyel tasarım optimizasyonunda, içerik, üretiminde ve teknik dokümantasyon çalışmalarında yapay zeka uygulamalarından destek aldık. Şirket ekibimizin mühendislik başarısıyla hastaneye tedavi ve kontrol amacıyla gelen hayvanların beslenme ihtiyacını karşılayan bu makineyi tasarladık ve ürettik." ifadelerini kullandı.

Geri dönüşümü teşvik eden makineler

Geliştirdikleri sistemin pet şişelerle çalıştığını aktaran Girgin, şöyle konuştu:

"Geri dönüşümü ödüllendiren makineler tasarlıyoruz. Atılan pet şişeler karşılığında kedi ve köpekler için mama veriliyor. Ayrıca hayvanların üzerindeki deri altı çipleri sayesinde hangi hayvanın ne kadar mama tükettiği de takip edilebiliyor. Yazılımından mekanik tasarımına kadar tüm aşamalarını kendimiz geliştirdik. Bugüne kadar çeşitli makinelerimizi 37 ülkeye ihraç ettik. Bir diğer ürünümüz ise pet şişe karşılığında boyama kalemi veren ve güneş enerjisiyle çalışan geri dönüşüm makinesi. Kendi elektriğini de kendi üretebiliyor. Dayanıklı dış gövde yapısı, düşük enerji tüketimi, uzaktan takip edilebilme imkanı ve isteğe bağlı sensör teknolojileriyle donatılmıştır. Makine, atılan pet şişe sayısını, dağıtılan mama ya da kalem miktarını kendi hafızasında saklayabilmektedir. Sistem çevrenin korunmasına katkı sağlamaktadır."

Geliştirdikleri ürünlerin tasarım ve fikri mülkiyet çalışmalarını tamamlayarak şirketlerine ait markaları tescil ettirdiklerini belirten Girgin, ürünlere ilişkin ihracat kayıtlarının da bulunduğunu kaydetti.

Teknik çizim ve yazılım kısmını üstleniyor

Babasına yazılım ve teknik konularda destek veren Samet Girgin, projelerin elektronik ve yazılım altyapısını geliştirdiğini söyledi.

Hayal ettikleri sistemleri tasarlayıp üretebildiklerini ifade eden Girgin, teknik çizimleri hazırladığını ve yazılımlara kafa yorduğunu dile getirdi.

Üzerinde çalıştıkları yeni projenin ise orman yangınlarında kullanılabilecek, yangın bölgelerinde ilerleyerek müdahale ekipleri için koridor açabilecek bir makine olduğunu bildiren Samet Girgin, projenin yazılım geliştirme aşamasında bulunduğunu kaydetti.