Babacan'a 'Fren Ali Bey' Esprisi

(ANKARA) - Ayrancı Semt Pazarı'na giden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a pazarda bir yurttaş "Fren Ali Bey" diye seslenince esprili bir diyalog yaşandı. Yurttaş, "Frenliyordunuz insanları, israfı önlüyordunuz, fazla para harcayanları önlüyordunuz. O isminizi seviyorum" deyince Babacan da "Şimdi maalesef ne ayak freni var ne el freni var. Ülke tepetaklak gidiyor" diye yanıt verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ayrancı Semt Pazarı'nı ziyaret etti. Pazarda bir yurttaş, Babacan'a "Fren Ali Bey" diye seslenince Babacan esprili bir şekilde "Neden bana öyle derler" diye sordu. Yurttaş da "Çünkü frenliyordunuz insanları, israfı önlüyordunuz, fazla para harcayanları önlüyordunuz. O isminizi seviyorum" diye yanıt verdi.

Babacan da yurttaşa, "Şimdi maalesef ne ayak freni var ne el freni var. Ülke tepetaklak gidiyor" dedi.