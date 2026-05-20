Babacan'dan Sumud Filosu'na Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Babacan'dan Sumud Filosu'na Tepki

20.05.2026 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Babacan, alıkonulan aktivistlere yönelik muameleyi kınadı ve Türkiye'nin adım atması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, alıkonulan Sumud Filosu'ndaki aktivistlere yönelik muameleyi "insan onurunu hedef alan" bir yaklaşım olarak nitelendirerek, Türkiye'nin gerekli diplomatik ve siyasi adımları vakit kaybetmeden atması gerektiğini belirtti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Sumud Filosu'ndaki aktivistlere yönelik muameleye tepki gösterdi. Babacan, aralarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da bulunduğu sivillere yönelik yaklaşımın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Babacan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Alıkonulan Sumud filosundaki aktivistlere yönelik, insan onurunu hedef alan muameleyi en güçlü şekilde kınıyorum."

Aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu sivillere dönük bu yaklaşım asla kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti, kendi vatandaşlarının hak ve itibarını yalnızca kendi sınırları içinde değil, dünyanın neresinde olursa olsun kararlılıkla savunmalıdır.

Türkiye'ye yakışan; bu hukuksuz ve onur kırıcı tavır karşısında gerekli diplomatik ve siyasi adımları vakit kaybetmeden atmaktır."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan'dan Sumud Filosu'na Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
Çin üniforması giydirdiler Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat
Çin’i sel vurdu 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp Çin'i sel vurdu! 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp

23:12
Kılıçdaroğlu’na Özel’den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
22:38
İstanbul’da tarihi anlar: Galler Prensi de tribünde
İstanbul'da tarihi anlar: Galler Prensi de tribünde
21:31
Devlet Bahçeli’nin çağrısına destek veren Hatayspor’dan TFF’ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın
Devlet Bahçeli'nin çağrısına destek veren Hatayspor'dan TFF'ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın
21:22
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
20:48
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
19:44
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 23:19:50. #.0.4#
SON DAKİKA: Babacan'dan Sumud Filosu'na Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.