Babacan: Ekonomi güvenle yönetilmeli - Son Dakika
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Babacan: Ekonomi güvenle yönetilmeli

Babacan: Ekonomi güvenle yönetilmeli
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, iktidarı eleştirerek ekonomik ve ahlaki krizlere dikkat çekti.

(İSTANBUL) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Geleneksel İstanbul Saadet Pikniği'nde, "Bugünkü iktidar, artık sokağa kulak vermiyor; vatandaşlarımızın çığlığını duymuyor, ülkenin gerçeklerini görmezden geliyor. Enflasyon dediğiniz şey, sadece bir ekonomik göstergeden ibaret değildir. Ekonomi; sloganla, inatla yönetilmez. Ekonomi güvenle yönetilir" dedi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile birlikte Geleneksel İstanbul Saadet Pikniği'ne katıldı.

Babacan, piknik alanında yaptığı konuşmada ekonomik krize yönelik mesajlar verirken, "Ancak çok daha önemlisi, ülkemizde bir 'ahlak ve maneviyat' krizi var" dedi. Vatandaşların geçim derdi yaşadığını, gelecek kaygısı taşıdığını ve adalet arayışı içinde olduğunu belirten Babacan, "2016'dan bu yana 10 yıldır, enflasyon tek haneye düşmedi, düşmüyor. Daha geçtiğimiz gün Merkez Bankası bu yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 28 olarak açıkladı. Oysa ülkenin Cumhurbaşkanı, Maliye ve Hazine Bakanı, tam 10 yıldır sürekli olarak enflasyonu tek haneye indireceğiz diyor. Yani yüzde 10'un altına indireceğiz diyor. Ama olmadı, olmuyor. Kendi koydukları hedefe kendileri bile inanmıyor. Bugünkü iktidar, artık sokağa kulak vermiyor; vatandaşlarımızın çığlığını duymuyor, ülkenin gerçeklerini görmezden geliyor. Enflasyon dediğiniz şey, sadece bir ekonomik göstergeden ibaret değildir. Enflasyon; mutfaktaki yangındır. Enflasyon; pazardaki etiketlerin her gün değişmesidir. Enflasyon; emeklimizin maaşının, cebine girmeden erimesidir. Enflasyon; gençlerimizin hayallerinin ötelenmesidir. Enflasyon; ahlaki değerlerimizin erimesidir. Ekonomi; sloganla yönetilmez. Ekonomi; inatla yönetilmez. Ekonomi; güvenle yönetilir, güvenle" ifadelerini kullandı.

"HİÇ KİMSE ÜMİDİNİ KESMESİN"

Türkiye'de her kesimin sıkıntı yaşadığını, milletin kızgın olduğunu dile getiren Babacan, şöyle devam etti:

"Bu büyük ve güzel ülkemizden, Türkiye'mizden, hiç kimse ümidini kesmesin. Çünkü Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Yeter ki, adaleti yeniden tesis edelim, istişareyi yeniden hakim kılalım, birbirimizi dinlemeyi yeniden öğrenelim. Bizde geri adım yok. Sağlam adımlarla yolumuza devam ediyoruz inşallah.

Bakın; buradayız, bir aradayız. Biz, bu ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz. Bu ülkenin yarınlarına hep birlikte yön vereceğiz çünkü Türkiye, bir avuç insanın değil; 86 milyonun ülkesidir. Bu ülke, hepimizin ortak evi; hepimizin ortak emanetidir. Göreceksiniz, Allah'ın izniyle başaracağız. Bu güzel ülke yeniden ayağa kalkacak. Hukuk hakim olacak, adalet işleyecek, demokrasi güçlenecek. Terör bitecek, şiddet bitecek. Hiç kimse korkuyla yaşamayacak, hiç kimse kendisini öteki hissetmeyecek. Analar babalar evlatları için endişelenmeyecek. Gençler çetelerin, uyuşturucunun, kumarın karanlığında kaybolmayacak. Gençler yarınlara yeni bir umutla bakacak. Çocuklarımız çok daha güzel, çok daha müreffeh bir ülkede yaşayacak. Çünkü bizim mayamızda ümitsizlik yok. Bizim inancımızda dayanışma var. Bizim medeniyetimizde kardeşlik var. ve bizim yolumuzda inanmışlık var."

"MAZLUMLARIN FERYADINI YÜREĞİMİZDE TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Dünyanın Gazze'yi unuttuğunu vurgulayan Babacan, şöyle devam etti:

"Gazze'de nüfusun yüzde 90'ı derme çatma çadırlarda, barınma merkezlerinde ya da evlerinin enkazının içinde yaşıyor. Tam iki milyon insan. Bunun bir milyonu çocuk. Yüz bini yaşlı. ve şu rakamı üzülerek söylüyorum: Tam 65 bin çocuk ya annesini, ya babasını ya da her ikisini birden kaybetti. Bildiğimiz 65 bin yetim ve öksüz var şu anda Gazze'de.

Filistin'i unutturmayacağız. Herkes unutsa, biz unutmayacağız. Mazlumların duasını da feryadını da yüreğimizde taşımaya devam edeceğiz. Soykırımı sona erene kadar; İşgal son bulana kadar; Mazlumlar rahat bir nefes alana kadar; biz bunları durmadan, tekrar ve tekrar söyleyeceğiz. Sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki: Biz susarsak, zulüm büyür! Ama zulme karşı tek yürek olursak, tek ses olursak; işte o zaman tarih değişir."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Deva Partisi, Ali Babacan, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan: Ekonomi güvenle yönetilmeli - Son Dakika

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