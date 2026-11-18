(TBMM) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, fon krizine ilişkin, "Milletin talebi belli. Herkes listeyi istiyor. O listeyi açıklamadan kurtulamayacaksınız. O listeyi ortaya koymadan AK Parti içindeki temiz kalmaya çalışan, iyi niyetli insanları da zan altında bırakacaksınız. Birkaç yüz kişilik liste yüzünden on binlerce insanı boynu bükük, yüzü yere bakarak yürütüyorsunuz memlekette. O listede kimler var, kimler yok ortaya çıkarılmayınca da güven sağlanmaz. Güven olmayınca ekonomi olmaz" dedi.

Babacan, Yeni Yol Grup Toplantısı'nda konuştu. Sözlerine KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayarak başlayan Babacan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Bakıyoruz hükümet bugünlerde sıkıştıkça sıkışıyor ya, birdenbire emeklilerden bahsetmeye çalıştı. Seçimin üzerinden üç buçuk yıl geçmiş, emekliler akıllarına düştü. Demek ki seçim yakın. Öyle 2028 Nisan'ı, Mayıs'ı falan beklemeyebilir bu iş. Onun için hep beraber hazır olmamız lazım. Sağ gösterip sol vurabilirler. Daha önce yaptılar. 'Erken seçimden bahsetmek vatana ihanettir' deyip iki ay sonra erken seçime götürdüler bu ülkeyi. Örneği var çünkü. Onun için hep beraber, her an hazır olmamız gerekiyor. Şu emeklilere sunacakları paketle ilgili duramıyorlar, sabırsızlanıyorlar. Ne yapacaklarmış? 'Enflasyonun üzerine bir de refah payı vereceğiz' diyorlar. Yeni mi aklınıza geliyor refah payı? Refah payı Türkiye Cumhuriyeti'nde yıllarca hem asgari ücretliye hem de emekliye zaten tanınan bir haktır. 'Ülke ekonomisi büyüyor' diyorsanız, o büyümeden sabit gelirlilere tanınan haklara refah payı denir. Peki refah payı aklınıza şimdi geliyor da emeklimizin birikmiş alacağı ne olacak?

"EMEKLİNİN ALACAĞI VAR, BORCUNUZU ÖDEYİN"

2018-2023 arası, tam beş yıl boyunca TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine kimse güvenmiyor. Çarşıda pazarda alışveriş eden herkes diyor ki 'TÜİK'in açıkladığı enflasyon başka, benim çarşıda pazarda gördüğüm fiyat artışı başka' diyor. Biz dedik ki 'TÜİK'in bir dış denetime ihtiyacı var. TÜİK'e dışarıdan bir mekanizma denetimi yapın, yaptırın. Çünkü insanlar güvenmiyor.' Yapmadılar, kararttılar. Çünkü enflasyonun kendisini düşüremeyince TÜİK'e düşük enflasyon açıklattırarak algıyı yönetmeye çalıştılar. Ekonomi yönetiminde çuvallayıp algı yönetimiyle paçalarını kurtaracaklarını zannettiler. 2018-2023 arası beş yıl boyunca TÜİK'in açıkladığı rakamlarla gerçek enflasyon arasında fark vardır ve bu fark kadar emeklimizin birikmiş alacağı vardır. Siz önce dönün emeklimizin alacağını bir ödeyin, ondan sonra yıl sonunda refah payı vereceğinizi söyleyin. Borcunuzu ödeyin. Emeklimizin alacağı var.

"PANİK HALİNDE TÜM DÜĞMELERE BASIYORLAR"

Gerçekten yaptıklarına şaşırdılar. Bir panik halinde bütün düğmelere basıyorlar. Artık bir muhakeme, bir koordinasyon, iletişim tarafında bile sağlayamıyorlar. Çünkü kötü yakalandılar, hazırlıksız yakalandılar. Şu anda tarihimizin en büyük dolandırıcılık vakasıyla karşı karşıyayız. En az dört yıl sürmüş bu iş. Milletin alın teriyle biriktirdiği para söz konusu burada. Buradan bir kez daha soruyorum: Dört yıl boyunca denetim mekanizmaları niye çalışmadı? Bu işlemleri kim gördü de bir şey yapmadı? Kim göz yumdu? Denetim sistemlerini kim felç etti? Borsa İstanbul herhangi bir manipülasyonu 15 dakikada yakalayacak bir bilgi işlem sistemine sahip. Çünkü manipülasyonun yöntemi dünyanın her yerinde belli.

Bakın bu işin üç ayağı var: Piyasa aktörleri, bürokrasi ve siyaset. Piyasada bu işleri kimler yaptı? Bürokrasi kimler göz yumdu? Siyasette bunları kimler himaye etti? Milletin talebi belli. Herkes listeyi istiyor. O listeyi açıklamadan kurtulamayacaksınız. O listeyi ortaya koymadan AK Parti içindeki temiz kalmaya çalışan, iyi niyetli insanları da zan altında bırakacaksınız. Birkaç yüz kişilik liste yüzünden on binlerce insanı boynu bükük, yüzü yere bakarak yürütüyorsunuz memlekette. Güven olmayınca piyasa toparlanmaz. O listede kimler var, kimler yok ortaya çıkarılmayınca da güven sağlanmaz. Güven olmayınca ekonomi olmaz.

"İKTİDAR 'KAMU KAYNAĞI KULLANMADIK' DERKEN DOĞRUYU SÖYLEMİYOR"

İktidar her gün söylüyor; 'Fon skandalıyla ilgili tek kuruş kamu kaynağı kullanmadık, kullanmayacağız' diyor. Doğruyu söylemiyorlar. Kusura bakmasınlar ama biz kamu kaynağı nedir, ne değildir iyi biliriz. Kimseyi aldatmasınlar. Kamu kaynağı sadece hazineden nakit parayı alıp ödemek midir? Türkiye Varlık Fonu'nun bazı varlık ve hisseleri satın alması kimin parasıyla yapılıyor? Babalarının paralarıyla mı yapılıyor? Bu milletin öz parasıyla yapılıyor. Emlak Katılım'ın bazı kuruluşları devralması kimin parasıyla yapılıyor? Milletin parasıyla yapılıyor. Türkiye Sigorta'nın üstlendiği veya üstlenmek zorunda kaldığı zararlar kimin parasıyla yapılıyor? Kamunun parasıyla yapılıyor. Bunlar kamu kaynağı değildir de nedir? Kamu sermayeli şirketlerin ve Türkiye Varlık Fonu'nun üstlendiği maliyetler de sonuçta milletin varlığıdır. Hükümet, 'Kamu kamu kaynağı kullanmadık' deyip de meseleyi karanlıkta bırakmaya çalışmasın. 17 Eylül'den bu yana kamu kuruluşları borsa daha da düşmesin diye ne kadarlık alım yaptı? Yaptıysa hangi kurum, kimin kararıyla, hangi hisse senedi veya fon üzerinde ne kadarlık işlem yaptı? İsimleri tek tek açıklayın.

"EĞER SAMİMİYSENİZ GRECO SÖZLEŞMESİ'NİN 44 MADDESİNİ HEMEN HAYATA GEÇİRİN"

Yolsuzluk metastaz yapmış kanser hücreleri gibi tüm sistemin içerisine yayılmış durumda. Merkezi hükümetmiş, bakanlıklarmış, yerel yönetimlermiş, belediyelermiş inanın fark etmiyor. A partisi, B partisi, C partisi de fark etmiyor. Ben buradan iktidara tekrar sesleniyorum; yolsuzlukla mücadelede siz samimi misiniz, değil misiniz? Çünkü nihayetinde alınacak tedbirler Meclis'ten çıkacak yasalarla olacaktır. Meclis'ten çıkacak yasalar Meclis aritmetiğinde ancak iktidarın da evet oyuyla çıkacaktır. Eğer yolsuzlukla mücadelede samimiyseniz size samimiyetinizi test etmek için bir yol gösteriyorum. Öncelikle ta dört sene önce altına imza attığınız yolsuzlukla mücadele anlaşmasının, Avrupa Konseyi'nin Greco Sözleşmesi'nin Türkiye'ye tavsiyesi olan 54 maddeden 10'unu yapmışsınız, 44'ünü yapmamışsınız. O 44 tanesini hemen yapın. Elinizi kim tutuyor? Kiminle ilgili maddeler? Üst düzey devlet yöneticileri, üst düzey kamu yöneticileri, hakimler, savcılar, milletvekilleri. Çünkü yolsuzluğun olduğu yerler belli. İmza yetkisini elinde tutan kim varsa denetlenmek durumundadır. Bununla ilgili de kanuni sağlam düzenlemeler gerekir.

"YOLSUZLUK FON SKANDALINDAN İBARET DEĞİL"

Yolsuzlukla mücadelede samimiyseniz getirin şu Avrupa Birliği'nin kamu ihale mevzuatını Türkiye'de uygulayalım. Bir ayda Meclis'ten geçer, üç ayda uygulamaya başlarız. 28 tane ülke bütün altyapı yatırımlarını bu kanunla yapıyor. 28 tane ülke bütün kamu alımlarını aynı kanunla yapıyor. Siz niye getirmiyorsunuz Türkiye'ye? Niye uygulamıyorsunuz? Neyin üzerini örtmeye çalışıyorsunuz? Türkiye'de yolsuzluk sadece bu fon dolandırıcılığından ibaret değil. Dikkatleri fon dolandırıcılığına çekip şu anda hangi belediye meclisinde, hangi imar değişiklikleri yapılıyor biliyor musunuz? Gelin şu imar rantları yasasını çıkaralım Meclis'ten. Gelin şu siyasi ahlak yasasını çıkaralım. Çünkü bunları yazılı hale gelmeyince ülke yönetiminde, siyasette ahlaki olan nedir, ahlaki olmayan nedir karışıyor gidiyor. Ben buradan iktidara tekrar sesleniyorum. Bunları yapmazsanız, sizin yolsuzlukla mücadele edeceğiniz söyleminize hiç kimse inanmaz. Ancak siz bizim külahımıza anlatırsınız.

"HESAP SORANLARI SUSTURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bir zamanlar millete umut vadeden iktidar partisi, bugün Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık hadisesiyle anılıyor. Skandal üstüne skandal. Üstelik gerçeklerin peşinde olan basını, basın mensuplarını susturarak meseleyi karartmaya da çalışıyorlar. İşte dün bir önemli televizyon kanalına daha el koydular. Hesap vermesi gerekenlerin peşine düşeceklerine, hesap soranları susturmaya çalışıyorlar. Bu millet, siyaseti kendine kalkan yapan hırsızlardan da dolandırıcılardan da artık bıktı. Alın teriyle biriktirdiği paranın hesabını sorduğunda, karşısında susan bir iktidar görmekten de bıktı. Bu artık bir beka meselesine döndü."

"TEMİZ SİYASET"

Bu ülkede ekmeğe, suya ne kadar ihtiyacımız varsa temiz ve ilkeli siyasete de o kadar ihtiyacımız var. Çünkü siyaset temiz olmayınca ekmek olmuyor, AŞ olmuyor. Temiz siyaset devletin gücünü ve imkanlarını kendisine, partisine, yakınlarına veya belli bir gruba çıkar sağlamak amacıyla kullanmamaktır. Temiz siyaset imar planlarını, inşaat haklarını veya devlet arazilerinin kullanım biçimini, sadece belli kişi veya şirketlere kazanç sağlayacak şekilde değiştirmemektir. Temiz siyaset ihaleleri gerçek rekabet ve yarışmadan kaçırmak için davet veya doğrudan temin yoluyla yapmamaktır, baştan birileri kazanacak şekilde hazırlamamak, işi adrese teslim hale getirmemektir. Temiz siyaset bazı kişi ve grupları, siyasi düşüncesi, kimliği, inancı, bölgesi veya aidiyeti nedeniyle devletin imkanlarından ayrıcalıklı olarak yararlandırmamaktır. Temiz siyaset yolsuzluğu görünce, bunu yetkili makamlara derhal birdirmek, soruşturulmasına yardım etmek ve yolsuzlukları denetlemesi gereken kurumların çalışmasını kolaylaştırmaktır. Temiz siyaset devlet kadrolarının ehil ve dürüst insanlarca yönetilmesini sağlamaktır. Temiz siyaset hukukun üstünlüğünü egemen kılmaktır. Temiz siyaset her daim adaletle hareket etmektir. Temiz siyaset yargının bağımsız ve tarafsız çalışmasını sağlamaktır. Temiz siyaset seçimlerin eşit şartlarda yapılmasını güvence altına almaktır. Temiz siyaset eleştirilere her zaman açık olmaktır, ifade özgürlüğüdür, basın özgürlüğüdür. Temiz siyaset şeffaflıktır, hesap verebilmektir. Temiz siyaset konuşunca doğruyu söylemektir, söz verince tutmaktır, milletin emanetine ihanet etmemektir. Temiz siyaset garip gurebanın, fakir fukaranın hakkını, iktidarın etrafına öbeklenmiş bir menfaat şebekesine peşkeş çekmemektir. Temiz siyaset milletimiz için AŞ demektir, iş demektir, huzur demektir, refah demektir.

Ey milletim; ben bugün buradan tüm Türkiye'ye, tüm siyasi partilere ve bu partilere gönül vermiş tüm vatandaşlarımıza siyasette yeni bir diriliş, yeni bir ayağa kalkış çağrısı yapıyorum. 'Artık yeter' diyen aziz milletimizin de talebiyle temiz ve ilkeli siyasetin çağrısı yapıyorum, Helal, ahlaklı, adil ve hakkaniyetli siyaset çağrısı yapıyorum. Kutuplaştırıcı değil, birleştirici bir siyaset çağrısı yapıyorum. Halkın gözünde ve vicdanında itibar kaybetmiş siyaset kurumuna yeniden asalet kazandırma çağrısı yapıyorum. Çağrım, bu memlekette elini taşın altına koymaya hazır herkese. Biz bu sorumluluğu üstlenmeye hazırız. Milletimize söz veriyoruz. Yetkiyi milletten alacağız. Millete hesap vereceğiz. Korkmayacağız, susmayacağız. Umutsuzların umudu olacağız. Hep beraber umudu tekrar yeşerteceğiz. Biz yapacağız, biz. Hep beraber yapacağız. Başkasının bizim için yapmasını beklemeyeceğiz. Biz milletimize güveniyoruz. Bu yol milletin yoludur. Biz bu yoldan geri dönmeyeceğiz."