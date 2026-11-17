Babacan, Sözcü TV'ye kayyum atanmasına tepki gösterdi, basını susturmayı eleştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sözcü TV'ye kayyum atanmasına tepki gösterdi. Babacan, iktidarın hesap vermesi gerekenlerin peşine düşmek yerine basını susturmaya çalıştığını belirterek, gazetecileri susturmanın gerçekleri karartmayacağını söyledi.
(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sözcü TV'ye kayyum atanmasına tepki gösterdi. İktidarın fon soruşturması kapsamında hesap vermesi gerekenlerin üzerine gitmek yerine basını susturmaya çalıştığını belirten Babacan, "Gazetecileri susturarak gerçekleri karartabileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sözcü TV'ye kayyım atanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Babacan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Milleti dolandıranların ortaya çıkarılmasını beklerken, iktidar çözümü yine basının sesini kısmakta buldu. Gazetecileri susturarak gerçekleri karartabileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Hesap soranları hedef almaktan vazgeçin, hesap vermesi gerekenlerin peşine düşün."
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