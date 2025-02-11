Babacan: Türkiye'de Baskı İklimi Ağırlaşıyor - Son Dakika
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Babacan: Türkiye'de Baskı İklimi Ağırlaşıyor

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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, iktidarın baskı ile hükümet ettiğini ve gençlerin umudunu kaybettiğini belirtti.

11.02.2025 14:13
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(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidarın baskı altında ülkeyi yönettiğini belirterek, "Bundan Türkiye kazanmaz. Maalesef ülkemizde giderek artan bir oranda bu baskı iklimi ağırlaşıyor. Bir zamanların en etkili kuruluşları, TOBB, TÜSİAD, bir açıklama yaparlardı, etkili olurlardı. Şu anda sıfır etki" ifadesini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ekol TV'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu Kontrol Noktası programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İktidarın başarı üretemediği için ülkeyi baskı altında yönettiğini vurgulayan Babacan konuşmasında şunları söyledi:

"Maalesef ülkemizde giderek artan bir oranda bu baskı iklimi ağırlaşıyor. Bundan Türkiye kazanmaz, tam tersine Türkiye gittikçe gençlerin soğuduğu, gençlerin umutlarını kesmeye başladığı ve kendi ülkesindeki gençlerin başka ülkelerde hayat kurmaya hazırlandığı bir ülke haline gelir. Onun için biz çok üzülüyoruz, aynı zamanda çok kızıyoruz. Bu büyük ve güzel ülkenin çok daha iyi yönetilmeye layık olduğunu düşünüyoruz. Bir iktidar başarı üretecek ve umut verecek başarı üretemeyince, umut veremeyince korku ile bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorsanız bu iktidarın artık kullanım süresi dolmuştur, miadı dolmuştur ve bir anca bir değişim o ülkede artık şarttır."

"Sayın Erdoğan ülkenin sorunlarını çözecek kapasitesini kaybetmiş durumda"

İş dünyasının en önemli kuruluşları olan TÜSİAD ve TOBB'u da eleştiren Babacan "Etkileri sıfır" diyerek şunları kaydetti:

"Hükümet başarı üretemiyor şu anda. Yani bu ülkeyi yöneten hükümet başta Sayın Erdoğan olmak üzere ülkenin sorunlarını çözecek kapasitesini kaybetmiş durumda. Türkiye'de şu sorun çözüldü, öyle diyorsunuz ama şurada da iyiye gidiyoruz diyebileceğimiz bir alan Türkiye'de hemen hemen kalmadı. Başarı üretemeyince artık millete başarı sunamayınca ne yapıyor, kendisine karşı çıkabilecek, rakip olabilecek, muhalefet yapabilecek kim varsa onlar üzerinde baskı üretmeye başlıyor. ve bu baskı da gittikçe artıyor. Siyaset üzerinde baskı, medya üzerinde baskı, STK'lar üzerinde baskı, sanat camiası üzerinde baskı, iş dünyasını zaten sanmıyorum iş dünyası suspus. Bir zamanların en etkili kuruluşları, diyelim ki TOBB, diyelim ki TÜSİAD, bir açıklama yaparlardı baya etkili olurlardı. Şu anda sıfır etki."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Babacan: Türkiye'de Baskı İklimi Ağırlaşıyor - Son Dakika

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