Babaeski'de Muharrem Lokma Dağıtımı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Sarı Saltuk Kültürevi Cemevi'nde muharrem ayı dolayısıyla lokma dağıtıldı.

Programa, Kırklareli Valisi Uğur Turan, eşi Nihal Turan, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, Alevi Bektaşi ve Cemevi Başkanlığı Din İşleri Sorumlusu Gazi Karababa ile vatandaşlar katıldı.

Vali Turan, programda, muharrem ayının manevi iklimini birlik, beraberlik, paylaşma ve bereketle yaşadıklarını belirtti.

Muharrem ayında tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olmasını dileyen Turan, paylaşılan lokmaların da hayırlı olması temennisinde bulundu.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daim olmasını Allah'tan niyaz eden Turan, programa katılanlara teşekkür etti.