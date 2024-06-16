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Babalar gününde eşine kendi ürettiği aracı hediye etti

TOKAT - Tokat'ta Babalar Günü'nde Melike Arslan, 2 yaşındaki kızı Lina ile birlikte hazırladığı özel bir hediye ile eşine unutulmaz bir sürpriz yaptı.

Tokat'ta Babalar Günü, unutulmaz bir sürprize sahne oldu. Melike Arslan, 2 yaşındaki kızı Lina ile birlikte hazırladığı özel bir hediye ile eşi Cengizhan Sefa Arslan'ı duygulandırdı. Melike Arslan, uzun süredir üzerinde çalıştıkları aracın anahtarını Babalar Günü'nde eşine teslim etti. Cengizhan Sefa Arslan, eşi ve küçük kızı Lina'nın bu özel günde kendisine hazırladığı sürpriz karşısında büyük bir mutluluk yaşadı. Arslan ailesinin birlikte ürettiği araç, Babalar Günü'nün en anlamlı hediyesi oldu.

Melike Arslan, "Eşim Cengizhan, her zaman ailesine ve çocuklarına düşkün bir baba. Ona, sevgimizi ve minnettarlığımızı göstermek için Lina ile birlikte böyle bir sürpriz hazırlamak istedik" dedi.

Aracın yapım sürecinde Lina'nın da küçük katkıları olduğunu belirten Melike Arslan, "Lina da bu süreçte bizimle birlikteydi ve onun da katkılarıyla bu özel hediyeyi tamamladık" şeklinde konuştu.

Cengizhan Sefa Arslan ise "Bu benim için en özel ve en anlamlı hediye oldu. Eşime ve kızıma çok teşekkür ediyorum" diyerek duygularını ifade etti.

Tokat'ta yaşanan bu anlamlı olay, Babalar Günü'ne farklı bir renk kattı ve sosyal medyada da büyük ilgi gördü.