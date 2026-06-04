Görev süresi bu yılın sonunda dolacak olan Antonio Guterres'ten boşalacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği adayları arasında yer alan eski Şili Başbakanı Michelle Bachelet, Çin'i ziyaret etti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bachelet, ziyaretinde Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi.

Xinhua ajansının haberine göre Bachelet, Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng ile yaptığı görüşmede, Çin'in, çok taraflılığa ve BM davasına bağlılığını, BM'nin temelini oluşturan üç ilke olan barış, kalkınma ve insan haklarının dengeli gelişimine desteğini ve reform yoluyla örgütün niteliğini ve etkinliğini iyileştirme çabasını takdir ettiğini belirtti.

Devlet Başkanı Yardımcısı Han da BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olan Çin'in, sorumluluklarını yerine getireceğini, tarafsız konumunu sürdürerek BM'nin otoritesinin güvenceye alınması ve Küresel Güney'in ortak çıkarlarının korunması için çalışacağını ifade etti.

Bachelet, Dışişleri Bakanı Vang ile görüşmesinde ise BM'nin, uluslararası toplumun küresel sınamalara birlikte yanıt verebilmesi için vazgeçilmez bir platform olduğuna işaret ederek, örgütün BM Şartı'nın otoritesini koruması, eylem odaklı olması ve barış, kalkınma ve insan haklarını ilerletmek için eş güdümlü adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Vang da Çin'in BM genel sekreteri seçimine sorumlu ve yapıcı şekilde katılacağını, BM'nin otoritesinin ve hayatiyetinin canlandırılması, yeni koşullara daha iyi adapte olmasını ve yeni sınamalarda daha iyi baş edebilmesinin sağlanması için çalışacağını kaydetti.

Bachelet, Sincan raporunu görev süresi bitmeden dakikalar önce imzalamıştı

Çin'in BM genel sekreterliği seçiminde Bachelet'i destekleyip desteklemeyeği henüz bilinmiyor. Pekin yönetimi, Bachelet'in, 2022'de, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri olduğu dönemde örgütün Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlallerine dair yayınladığı rapora tepki göstermişti.

2021 yılında hazırlanan ve yayını uzun süre ertelenen raporda, "Sincan bölgesinde terör ve aşırılıkla mücadele adı altında ciddi insan hakları ihlalleri işlendiği ve bu ihlallerin insanlık suçu teşkil edebileceği" değerlendirmesine yer verilmişti.

Bachelet, raporu görevdeki son günün gecesinde, görev süresi bitmeden dakikalar önce onaylayarak yayınlamıştı.

Pekin yönetimi, raporun ABD ve bazı Batılı güçlerin Çin'i stratejik olarak çevrelemek üzere Sincan'ı siyasi araç olarak kullanma amacına hizmet ettiğini, BM İnsan Hakları Komiserliğinin de bu güçlerin gelişmekte olan ülkeleri kendi hizasına sokma çabasının suç ortağı olduğunu savunmuştu.

BM Genel Sekreteri seçimi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görev süresi bu yılın sonunda dolacağından yeni genel sekreterin belirlenmesi için seçim yapılacak.

Adaylar arasında Bachelet'nin yanı sıra Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Arjantinli Rafael Mariano Grossi, BM Ticaret ve Kalkınma Örgütü (UNCTAD) Genel Sekreteri Kosta Rikalı Rebeca Grynspan ve Senegal'in eski Cumhurbaşkanı Macky Sall bulunuyor.

BM Güvenlik Konseyinde yapılan gizli oylamada en az 9 oy alan, 5 daimi üyenin veto etmediği adaylar, daha sonra BM Genel Kurulu'ndaki seçime katılacak. Genel sekreter seçilecek adayın üye devletlerden en az 97 oy toplaması gerekiyor.

1 Ocak 2017'den bu yana 2 dönemdir görev yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in süresi, 31 Aralık'ta sona eriyor.