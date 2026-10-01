Bad-ı Saba A Blok'ta 42 kişinin öldüğü davada müştekiler tutuklama istedi - Son Dakika
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Bad-ı Saba A Blok'ta 42 kişinin öldüğü davada müştekiler tutuklama istedi

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde 42 kişinin öldüğü Bad-ı Saba Konutları A Blok davasında 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. Müştekiler, ara celsede tahliye edilen sanığın yeniden tutuklanmasını isterken mahkeme duruşmayı 12 Ocak'a erteledi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde 42 kişinin yaşamını yitirdiği Bad-ı Saba Konutları A Blok'un yıkılmasına ilişkin 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, ara celsede tahliyesine karar verilen Ş.A, bazı tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Müşteki Nebi Gülçin, ara celsede tahliyesine karar verilen Ş.A'nın yeniden tutuklanmasını talep ederek, tahliye kararının kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

Gülçin, "Bu karar bizleri bir kere daha enkaz altında bıraktı. Bizim orada 42 canımız gitti. Kararın bozulmasını ve sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Diğer müştekiler ve avukatları da Ş.A. ile diğer sanıkların tutuklanarak en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Tutuksuz sanıklar da önceki beyanlarını yineleyerek beraatlerini talep etti.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, mahkemeden eksik hususların giderilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 12 Ocak'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA
Kahramanmaraş3. SayfaMahkemeGüncelKazaSon Dakika

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