Bademli Açıklarındaki Doğal Güzellikler - Son Dakika
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Bademli Açıklarındaki Doğal Güzellikler

15.06.2026 12:32
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Dikili'nin Bademli Mahallesi açıkları, yaz aylarında tekne turlarıyla keşfedilen eşsiz koylar sunuyor.

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Bademli Mahallesi açıklarındaki ada ve koylar, yaz sezonunda tekne turlarına katılan tatilcilerin ilgi gösterdiği doğal güzellikler arasında yer alıyor.

Bademli Limanı'ndan hareket eden teknelerle ulaşılan Kalem Adası, Garip Adası, Pissa Koyu, Hanımın Koyu ve bölgede Akvaryum Koyu olarak bilinen yüzme noktası, berrak denizi ve doğal yapısıyla dikkati çekiyor.

Bademli açıklarında yer alan Kalem Adası ile Garip Adası, anakaraya yaklaşık 400 metre uzaklıkta bulunuyor. Turkuaz renkli denizi ve doğal kıyı yapısıyla öne çıkan adalar, günübirlik tekne turlarının en çok ziyaret edilen durakları arasında gösteriliyor.

Kalem Adası'nda konaklama ve plaj hizmeti sunan bir tesis bulunurken, Garip Adası'nda herhangi bir tesis yer almıyor. Bu özelliğiyle Garip Adası, daha sakin ve bakir bir ortam arayan ziyaretçilerin tercih ettiği doğal alanlar arasında öne çıkıyor.

Bölgenin koylarından Hanımın Koyu, yörede "Kokarot Koyu" olarak da biliniyor. Kara yoluyla ulaşımın bulunmadığı koy, yalnızca deniz yoluyla ulaşılabilen duraklar arasında yer alıyor.

Beyaz kumu ve berrak deniziyle dikkati çeken Pissa Koyu ise ziyaretçilere doğal bir plaj deneyimi sunuyor. Herhangi bir tesisin bulunmadığı koyda vakit geçirmek isteyenler, ihtiyaçlarını yanlarında getiriyor.

Bademli açıklarındaki Akvaryum Koyu olarak bilinen yüzme noktası da tekne turlarının uğrak durakları arasında bulunuyor. Şeffaf deniziyle bilinen bölge, yüzme ve şnorkelle dalış yapmak isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle öne çıkan Bademli açıklarındaki ada ve koylar, yaz aylarında doğayla iç içe deniz turu yapmak isteyenler için Dikili'nin önemli gezi rotaları arasında yer alıyor.

Berrak denizi ve doğal yapısıyla dikkati çeken bölge, dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA

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