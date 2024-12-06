Ödemiş'teki Bademli Şükrü Saraçoğlu İlkokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Ödemiş Kızılay Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına veliler ve vatandaşlar destek verdi.
Kampanyaya destek veren velilerden Emre Bıçaklı her yıl düzenlenen kampanyaya destek vermek için veliler olarak gayret gösterdiklerini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Bademli Okulunda Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika
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