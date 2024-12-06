Bademli Okulunda Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika
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Bademli Okulunda Kan Bağışı Kampanyası

Bademli Okulunda Kan Bağışı Kampanyası

Ödemiş'teki Bademli Şükrü Saraçoğlu İlkokulu'nda Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

06.12.2024 20:46
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Ödemiş'teki Bademli Şükrü Saraçoğlu İlkokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Ödemiş Kızılay Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına veliler ve vatandaşlar destek verdi.

Kampanyaya destek veren velilerden Emre Bıçaklı her yıl düzenlenen kampanyaya destek vermek için veliler olarak gayret gösterdiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Şükrü Saraçoğlu, Kızılay, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bademli Okulunda Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika

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