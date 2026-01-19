Badırgalı Çocuklardan Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'e El Emeği Hediye - Son Dakika
Badırgalı Çocuklardan Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'e El Emeği Hediye

19.01.2026 17:07  Güncelleme: 18:31
Nilüfer Belediyesi’nin 'Köyünün Geleceği Misin?' projesi kapsamında Badırgalı çocuklar, köylerinin kültürel mirasını yansıtan bir seramik pano hazırladı. Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e hediye ettikleri pano ile çocuklar, yaşadıkları bölgeye dair bilgiler edindiler ve sosyal projelere katılarak gelişimlerine katkı sağladılar.

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi'nin yürüttüğü "Köyünün Geleceği Misin?" adlı projeye katılan Badırgalı çocuklar, yaşadıkları yerdeki kültürel mirası resmettikleri seramik panoyu Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e hediye etti.

Nilüfer Belediyesi, 9-14 yaş arası çocukların yaşadıkları bölgeyi tanıması, koruma bilinci ve farkındalık kazanması ve sürdürülebilir projeler üretmesi amacıyla "Köyünün Geleceği Misin?" isimli projeyi başlattı. Her yıl farklı mahallede hayata geçirilen proje, 2025'te Badırga Mahallesi'nde yapıldı.

Çocukların hem kişisel gelişimlerine hem de yaşadıkları bölgeye ilişkin derinlemesine bilgi ve aidiyet duygusu kazanmalarına katkı sağlaması hedeflenen projeye 22 çocuk katıldı. Çocuklara; sinema, kısa film, arkeoloji, sözlü tarih, kırsal turizm, oryantiring, fotoğrafçılık, seramik, proje yazma, sosyal medya ve ritim gibi çeşitli atölye ve eğitimler verildi.

Nilüfer Belediyesi Kültürel Miras Bürosu uzmanları ve gönüllü akademisyenler tarafından yürütülen program; takım çalışması ile başlayıp, sözlü tarih ve arkeolojik keşiflerle bölgenin tarihinin öğrenilmesi, sanat atölyeleri ve teknik eğitimlerle zenginleşti.

Deneyimlerini seramiğe dönüştürdüler

Proje süresince edindikleri bilgi ve deneyimleri sanata dönüştüren Badırgalı çocuklar, köylerinin kültürel mirasını yansıtan bir seramik pano hazırladı. Ortaya koydukları bu eseri sunmak üzere Özdemir'i makamında ziyaret eden çocuklar, projeye katılmaktan duydukları mutluluğu paylaştı.

Çalışmalarından dolayı çocukları tebrik eden Özdemir, bu tür projelerin toplumsal gelişimdeki rolüne dikkati çekti. Çocuklara kendilerini her alanda geliştirebilecekleri bu tip fırsatları sunmaya devam edeceklerini söyleyen Özdemir, "Onların hem kültürel değerlerine sahip çıkmalarını, hem de sosyal hayatta aktif rol alarak kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını önemsiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda çocukların taleplerini de dinleyen Özdemir, günün anısına çeşitli hediyeler vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Şadi Özdemir, Güncel, Sanat, Son Dakika

