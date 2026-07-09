BAE, 2025\'te 48,2 Milyar Dolar Yatırım Çekecek

DUBAİ, 9 Temmuz (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 2025 yılında 48,2 milyar ABD doları tutarında doğrudan yabancı yatırım çekerek Arap ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. Bu rakam, bölgeye yönelik toplam doğrudan yabancı yatırımların yüzde 40,4'ünü oluşturdu.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın Arap Yatırım ve İhracat Kredi Garanti Kurumu'nun (Dhaman) çarşamba günü yayımladığı rapora dayandırdığı haberine göre BAE, 2025 Bileşik Yatırım Ortamı Endeksi'nde bir önceki yıla göre iki basamak yükselerek Arap dünyasında birinci, dünya genelinde ise 17'nci sırada yer aldı.

Dhaman raporunda yer verilen Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın tahminlerine göre, Arap ülkelerine yönelik doğrudan yabancı yatırımlar 2025 yılında yüzde 10 azalarak 119,3 milyar ABD dolarına geriledi.

Katar, Dhaman'ın 2025 Bileşik Yatırım Ortamı Endeksi'nde bölgesel sıralamada ikinci, küresel sıralamada ise 38'inci sırada yer alırken, onu bölgesel sıralamada üçüncü ve küresel sıralamada 40'ıncı sıradaki Suudi Arabistan izledi. Umman bölgesel sıralamada dördüncü ve dünya genelinde 51'inci, Kuveyt ise bölgesel sıralamada beşinci ve küresel sıralamada 52'nci sırada yer aldı.

Raporda ayrıca, Arap yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla siyasi ve güvenlik koşulları, kurumsal, yasal ve idari reformlar, ekonomik ortam ile üretim faktörlerini kapsayan dört temel alanda bütüncül ve esnek programların hayata geçirilmesi tavsiye edildi.