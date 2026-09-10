BAE, Almanya'ya 40 milyar avroluk yatırım planını duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Almanya'da sanayi, ileri teknoloji, yapay zeka, dijital altyapı ve enerji başta olmak üzere çeşitli sektörlere 40 milyar avro yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde, söz konusu yatırım planının, iki ülke arasındaki uzun vadeli ekonomik ortaklığın güçlendirilmesini ve iki ülke için öncelikli olan stratejik sektörlerde işbirliğinin artırılmasını amaçladığı kaydedildi.

Yatırım planının, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Almanya'ya gerçekleştirdiği devlet ziyareti kapsamında duyurulduğu belirtildi.

Toplam 40 milyar avroluk yatırımın 10 milyar avroluk bölümünün Almanya'nın Bavyera eyaletine yönlendirilmesinin planlandığı kaydedildi.

Yatırımın, BAE'nin uzun vadeli ekonomik ve yatırım ortaklıkları kurma yaklaşımını ve Almanya'nın sahip olduğu sanayi, teknoloji ve inovasyon kapasitesine duyduğu güveni yansıttığı ifade edildi.

BAE'nin Almanya'daki yatırımlarının, gelecek yıllarda ekonomik büyüme ve rekabet gücünü şekillendirmesi beklenen sektörlere sermaye aktarılmasına, inovasyonun desteklenmesine, yeni teknolojilerin geliştirilmesine, enerji güvenliğinin ve dijital altyapının güçlendirilmesine katkı sağlamasının beklendiği aktarıldı.

Yatırım planının ayrıca iki ülkedeki şirket ve kurumlar arasında uzun vadeli ortaklıkların geliştirilmesi, ekonomik büyümenin desteklenmesi, yeni iş imkanlarının oluşturulması ve bilgi ile deneyim paylaşımının artırılmasına katkı sunacağı belirtildi.

BAE'nin Almanya ile ekonomik işbirliğini geliştirmesinin, ülkenin Avrupa'nın en büyük ve sanayi ile teknoloji açısından en gelişmiş ekonomilerinden birindeki yatırım varlığını genişletmesine imkan sağlayacağı ifade edildi.

Söz konusu yatırımın, BAE'nin sermaye ve yatırım imkanları ile Almanya'nın gelişmiş sanayi, teknoloji, araştırma ve inovasyon altyapısını bir araya getirerek iki ülke arasında uzun vadeli stratejik bir ekonomik ortaklığın güçlendirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiği kaydedildi.