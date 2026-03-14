BAE'de 45 Kişi Gözaltına Alındı
BAE'de 45 Kişi Gözaltına Alındı

14.03.2026 14:13
İran'ın misillemeleri üzerine BAE'de 45 kişi, yanlış bilgi yayma suçlamasıyla gözaltına alındı.

ABU İran'ın misillemeleri sonrası Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, "yanlış bilgi yaymak, olay yerlerini filme almak ve yayınlamak" suçlamasıyla 45 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Abu Dabi Polisinden konuya dair yapılan yazılı açıklamada, farklı uyruklardan 45 kişinin devam eden olaylara (İran'ın misillemeleri) ilişkin görüntüleri kayda alarak sosyal medya platformlarında paylaştığı ve "bu paylaşımların yanıltıcı bilgiler içerdiği" belirtildi.

Söz konusu kişilerin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, resmi kaynaklardan doğrulanmamış içeriklerin paylaşılmasının BAE yasalarına aykırı olduğu ve toplumda korku ile kargaşaya yol açabileceği ifade edildi.

Açıklamada, kamuoyuna yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri çağrısı yapılırken, olay yerlerinin görüntülenmesi ve bu görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının hukuki sorumluluk doğurabileceği uyarısında bulunuldu.

Polisin açıklamasında ayrıca toplumun güvenliği ve kamu düzeninin korunması için sosyal medya kullanıcılarının sorumlu davranmaları gerektiği vurgulandı.

İran'ın misillemeleri sonrası bölgedeki birçok ülkede, olay yerlerinin kayda alınması ve internet ortamında paylaşılması yasaklanmıştı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Olaylar, Güncel, İran, Son Dakika

