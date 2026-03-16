BAE'de İHA Saldırısı: Yangın Çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Um el-Kayveyn kentinde insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırı sonrası bir binada yangın çıktı.

Um el-Kayveyn Hükümeti Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, kente İHA saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, saldırı sonrası bir binada yangın çıktığı belirtildi.

Saldırıda can kaybının olmadığı, ilgili ekiplerin olaya müdahale etmek için gerekli önlemleri almaya başladığı ifade edildi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.