BAE'de İran Saldırısı: Hava Savunması Devrede

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan ülkeye yönelik yeni bir füze ve İHA saldırısı gerçekleştirildiğini ve bu nedenle hava savunma sistemlerinin bir kez daha devreye girdiğini açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin müdahalesinden kaynaklandığı kaydedildi.

İran'dan ülkeye yeni bir füze ve İHA saldırısı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin bir kez daha devreye girdiği vurgulandı.

Açıklamada hava savunma sistemlerinin balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarına yönelik engelleme operasyonları yaptığı ifade edildi.