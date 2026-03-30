BAE'de Petrol Boru Hattında Yangın

Uydu görüntülerine göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'den Fujairah Limanı'na ham petrol taşıyan ve Hürmüz Boğazı'nı bypass eden Habshan–Fujairah petrol boru hattındaki iki pompa istasyonunda yangın çıktı.

Soar Atlas platformu tarafından paylaşılan 29 Mart'a ait yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri, İran'ın misillemelerinin ardından Abu Dabi kentindeki Al Azeezah bölgesi üzerindeki petrol boru hattından dumanların yükseldiğini ortaya koydu.

