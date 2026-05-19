BAE'deki Nükleer Santrale Saldırı Endişe Yarattı
19.05.2026 23:35
UAEA Başkanı Grossi, Barakah Nükleer Santrali'ne yapılan saldırının sonuçlarının ciddi olabileceğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Barakah Nükleer Enerji Santrali yakınlarına 17 Mayıs'ta yapılan saldırının "son derece endişe verici" olduğunu belirtti.

Grossi, " Orta Doğu'da durum" başlığı altında toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) konuştu.

BAE'deki Barakah Nükleer Enerji Santrali yakınlarına yapılan saldırının "son derece endişe verici" olduğunu belirten Grossi, "Burası Orta Doğu'da, bir saldırının sonuçlarının çok ciddi olabileceği bir nükleer tesis. Bu, faaliyette olan bir nükleer santral ve reaktörlerin çekirdeği binlerce kilogram nükleer madde barındırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Grossi, Barakah Nükleer Santrali'nin doğrudan bir isabet alması durumunda çevreye çok yüksek miktarda radyoaktif madde salımı olabileceği uyarısında bulunarak, böyle bir durumun da nüfusun tahliyesi ve sığınaklara alınması gibi koruyucu önlemleri gerektirebileceğine işaret etti.

Barışçıl amaçlara hizmet eden nükleer tesislere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu kaydeden Grossi, saldırıya rağmen Barakah Nükleer Santrali'ndeki seviyelerin şu an normal seviyede olduğunu aktardı.

Grossi, UAEA'nın koruyucu önlemler konusunda yetkili makamlara ve ilk müdahale ekiplerine rehberlik ve eğitim sağlamaya devam edeceğini bildirdi.

BAE'deki Barakah Nükleer Enerji Santrali'ne saldırı

BAE'nin Abu Dabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında 17 Mayıs'ta İHA ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıkmıştı.

Abu Dabi Basın Ofisi'nden konuya ilişkin kamuoyuna verilen bilgide, İHA saldırısı sonucu santralin iç güvenlik çevresi dışında bulunan bir elektrik jeneratöründe çıkan yangına ekiplerin müdahale ettiği aktarılmıştı.

BAE yetkilileri daha sonra, Barakah Nükleer Santrali'ne düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmanın tamamlandığı ve söz konusu İHA'ların Irak topraklarından fırlatıldığı sonucuna varıldığını aktarmıştı.

Kaynak: AA

