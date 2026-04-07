BAE\'den BM\'ye Üzüntü Duyuran Açıklama

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 21:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAE, BM'nin İran'a karşı tasarıyı kabul edememesine üzüntü duyduğunu belirtti ve seyrüsefer özgürlüğünü vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bugün İran'ın küresel ekonomi üzerindeki yasa dışı saldırı ve tehditlerini durdurmaya yönelik karar tasarısını kabul edememesinden üzüntü duyduğunu açıkladı.

BAE'nin BM Daimi Temsilciliği'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, BAE'nin, söz konusu tasarının kabul edilmemesinden üzüntü duyduğu ifade edildi.

Hürmüz Boğazı'nın herkese açık kalması ve içindeki seyrüsefer özgürlüğünün korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, hiçbir ülkenin küresel ticareti sekteye uğratma veya dünyayı ekonomik bir krizin eşiğine itme gücüne sahip olmaması gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin tasarıyı onaylamakta başarısız kalmasının bu krizin ciddiyetini azaltmayacağı ve aynı zamanda BAE'nin kararlılığını da zayıflatmayacağı dile getirildi.

Açıklamada ayrıca, BAE'nin, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için uluslararası çabaları seferber etmeyi sürdüreceği ve seyrüsefer güvenliğini ve küresel ticaretin yeniden sağlanmasını sağlamak için ortaklarıyla birlikte çalışacağı belirtildi.

BM Güvenlik Konseyine sunulan, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü sağlanmasına ilişkin karar tasarısı, Rusya ve Çin'in oylarıyla veto edilmişti.

"Sorumluluk" üzüntüsü

Veto sonrası Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid el-Zeyani, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya "hakkının olmadığını" belirterek, karardan dolayı üzüntülerini dile getirmişti.

El-Zeyani, "Konsey, gecikmeksizin kararlı bir şekilde harekete geçilmesi gereken yasa dışı bir davranışla ilgili sorumluluğunu yerine getiremedi." ifadesini kullanmıştı.

Bahreyn, nisan ayı için BM Güvenlik Konseyi Başkanlığını üstlenmişti.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı
Düzce’de belediye meclisinde gerginlik: CHP’li başkan gazetecilerin üzerine yürüdü Düzce’de belediye meclisinde gerginlik: CHP'li başkan gazetecilerin üzerine yürüdü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
İnan Güney iddianamesinde yeni gelişme İnan Güney iddianamesinde yeni gelişme
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Acun Ilıcalı’nın Hull City’si lider Coventry ile yenişemedi Acun Ilıcalı'nın Hull City'si lider Coventry ile yenişemedi

21:06
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
20:58
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
20:55
Görkem Sevindik’ten İsrail’li bakana cevap: Umrumda değil
Görkem Sevindik'ten İsrail'li bakana cevap: Umrumda değil
20:10
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada
20:09
Trump’ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı
Trump'ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı
19:33
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama
"İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 21:54:30. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.