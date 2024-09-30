BAE'den Sudan Ordusuna Sert Kınama

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Sudan ordusuna ait bir uçağın, BAE'nin Hartum Büyükelçisi'nin konutuna hava saldırısı düzenlemesini kınayarak, orduyu bu eylemin tüm sorumluluğunu üstlenmeye çağırdı.

BAE Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Sudan ordusuna ait bir uçağın, BAE'nin Hartum Büyükelçisi'nin konutuna hava saldırısı düzenleyerek binada ciddi hasar meydana gelmesine neden olduğu belirtildi.

Saldırının şiddetle kınandığı açıklamada, Sudan ordusuna, bu eylemin tüm sorumluluğunu üstlenme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, BAE'nin, "Sudan Silahlı Kuvvetlerinin, diplomatik binaların dokunulmazlığı temel ilkesinin açık bir ihlali anlamına gelen bu saldırısına ilişkin Arap Birliği'ne, Afrika Birliği'ne ve Birleşmiş Milletlere bir protesto notası sunacağı" aktarıldı.

BAE'li Büyükelçi'nin konutuna saldırının ne zaman gerçekleştirildiğine dair ise bilgi verilmedi.