BAE Diplomatik Danışmanı Gargaş, BAE'ye 3 bin 300 füze ve İHA fırlatıldığını savundu - Son Dakika
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BAE Diplomatik Danışmanı Gargaş, BAE'ye 3 bin 300 füze ve İHA fırlatıldığını savundu

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Gargaş, ABD ile İran arasında kapsamlı siyasi çözümün zor göründüğünü ve bölgenin uzun süreli belirsizliğe hazırlanması gerektiğini söyledi. Gargaş, İran'la diyaloğun stratejik zorunluluk olduğunu belirtirken BAE'ye 3 bin 300 füze ve İHA fırlatıldığını savundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı'nın Diplomatik Danışmanı Enver Gargaş, ABD ile İran arasında kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşılmasının zor göründüğünü belirterek, bölgenin uzun süreli bir belirsizlik dönemiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Gargaş, "Emirates Politikalar Merkezi" tarafından Abu Dabi'de düzenlenen 13. Abu Dabi Stratejik Tartışması'nın açılışında yaptığı konuşmada, İran üzerindeki siyasi ve ekonomik baskılar, uluslararası yaptırımlar ve nükleer programına ilişkin çözülemeyen anlaşmazlıkların kapsamlı bir siyasi uzlaşıya varılmasını zorlaştırdığını belirtti.

Bölgenin uzun süreli bir belirsizlik dönemine hazırlanması gerektiğini vurgulayan Gargaş, "ABD ile İran arasında kapsamlı siyasi çözüm zor görünüyor, bölgede uzun süreli belirsizliğe hazırlanmalıyız." dedi.

İran'la diyalog stratejik zorunluluk

İran'ın Körfez ülkelerinin komşusu olmaya devam edeceğine dikkati çeken Gargaş, çatışmanın yol açtığı güvensizliğe rağmen Tahran'la diplomatik temasın sürdürülmesinin stratejik bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Savaş sonrası İran'la yürütülecek diyaloğun, müdahale etmeme, egemenliğe saygı ve komşu ülkelerin meşru güvenlik çıkarlarının tanınması esasına dayanması gerektiğini ifade eden Gargaş, İran'ın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerine saldırılarını "egemenliğin ağır ihlali ve ciddi bir stratejik hesap hatası" şeklinde niteledi.

Gargaş, BAE'nin de İran'ın askeri saldırılarının hedefi olduğunu söyleyerek, çatışma boyunca ülkesine yaklaşık 3 bin 300 füze ve insansız hava aracı (İHA) fırlatıldığını savundu.

Hürmüz Boğazı'nda tek taraflı kontrol kabul edilemez

Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gargaş, İran'ın stratejik su yolundaki uluslararası deniz taşımacılığı üzerinde tek taraflı kontrol sağlama girişimlerini reddetti.

Uluslararası boğazlardan geçiş haklarına ve seyrüsefer serbestisine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Gargaş, ticari gemilerin güvenliğinin herhangi bir ülkenin siyasi tercihlerine bağlı olmaması gerektiğini ifade etti.

Caydırıcılık ve diplomasi birlikte yürütülmeli

Gargaş, güvenilir caydırıcılık ile diplomasinin birbirine rakip yaklaşımlar değil bölgesel güvenliğin birbirini tamamlayan iki temel unsuru olduğunu belirtti.

Caydırıcılığın yeni saldırıları önlemek ve diplomasinin başarıya ulaşabileceği koşulları oluşturmak için gerekli olduğunu kaydeden Gargaş, BAE'nin savaşın başından itibaren çatışmaya karşı çıktığını ve bölgenin daha geniş bir savaşa sürüklenmesini önlemek amacıyla diplomatik girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Körfez ülkeleri arasındaki işbirliğine dair ise Gargaş, kriz sürecinde KİK üyeleri arasındaki dayanışma ve koordinasyonun daha güçlü olabileceğini belirtti.

Gargaş, Körfez ülkeleri arasında ortak güvenlik ve stratejik hedefler doğrultusunda işbirliğinin geliştirilmesi çağrısı yaptı.

Hürmüz Boğazı'ndaki durum

ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026'da İran'a saldırılar başlatmış, saldırılar sırasında küresel petrol ihracatı ve tedarik zincirleri açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı kapatılmıştı.

İran da Körfez ülkelerine ve bölgede "ABD ve İsrail hedefleri" olduğunu belirttiği noktalara saldırılar düzenlemiş ve daha sonra ateşkese varılmıştı.

Washington ile Tahran arasında 17 Haziran 2026'da imzalanan "İslamabad Mutabakatı" ile askeri saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılması için düzenlemelerin başlatılması kararlaştırılmıştı.

Ancak anlaşmanın uygulanması ve boğazdaki seyrüsefer konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uygulama daha sonra sekteye uğramış, temmuz ayında çatışmalar yeniden başlamıştı.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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