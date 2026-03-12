BAE: Dubai'de Füze ve İHA Saldırılarına Müdahale

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Dubai kentinde füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılara müdahale edildiğini bildirdi.

Dubai Medya Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin bir füzeye müdahalesi sonrası bir binanın cephesine enkaz düşmesi ve ayrı bir bölgede bir İHA'nın düşmesiyle ilgili iki olaya müdahale edildiği belirtildi.

Hava savunma sistemlerinin bir füzeye müdahalesinin ardından Şeyh Zayid Yolu üzerindeki bir binanın cephesine şarapnel çarptığı kaydedildi.

Öte yandan Dubai'nin el-Bida bölgesinde bir insansız hava aracının düşmesiyle ilgili ayrı bir olaya da müdahale edildiği ifade edildi.

Her iki olayda da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada, füze ve İHA'nın kaynağına işaret edilmedi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.