BAE Hava Sahanı Kapatıldı

28.02.2026 15:31
Birleşik Arap Emirlikleri hava sahasını kısmen kapattı, Qatar Airways Doha uçuşlarını askıya aldı.

(ANKARA) - Birleşik Arap Emirlikleri, "istisnai bir önleyici tedbir" kapsamında hava sahasını kısmen kapattığını açıkladı. Açıklama, Birleşik Arap Emirlikleri Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapıldı.

Öte yandan Qatar Airways, Katar hava sahasının kapatılması nedeniyle başkent Doha'ya yapılan tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu. Havayolu şirketi, Doha'ya gidiş ve dönüş seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Doha ile Dubai, küresel havacılık ağında önemli uluslararası aktarma merkezleri arasında yer alıyor. İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları kapsamında İran, Körfez ülklerindeki ABD üslerine misilleme saldırılarında bulunuyor. Bahreyn'deki bir ABD üssüne yönelik füze saldırısının görüntüsü sosyal medyada geniş yankı buldu

Kaynak: ANKA

Birleşik Arap Emirlikleri, Savaş ve Çatışma, Havacılık, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

