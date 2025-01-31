BAE İlk Rafale Uçaklarını Teslim Aldı - Son Dakika
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BAE İlk Rafale Uçaklarını Teslim Aldı

BAE, 16,6 milyar euroluk anlaşma ile Fransız Rafale savaş uçaklarını teslim aldı.

31.01.2025 12:41
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DUBAİ, 31 Ocak (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hava kuvvetlerini modernize etmek amacıyla imzalanan 16,6 milyar euroluk (17,2 milyar ABD doları) anlaşma çerçevesinde Fransız yapımı ilk parti Rafale savaş uçaklarını teslim aldı.

BAE Savunma Bakanlığı, perşembe günü yaptığı açıklamada teslimatın Fransız Dassault Aviation şirketiyle imzalanan 'tarihi' bir anlaşma kapsamında gerçekleştirildiğini ve ikili savunma ilişkilerini güçlendirdiğini söyledi. Açıklamada teslim alınan uçak sayısı belirtilmedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Aralık 2021'de BAE'ye yaptığı ziyaret sırasında imzalanan 80 adet Rafale uçağına yönelik anlaşma, 12 adet askeri helikopter teslimine de öngören daha büyük bir silah anlaşmasının bir parçasını teşkil ediyor.

Açıklamada Paris'te düzenlenen devir teslim törenine BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Mubarek Fadıl el-Mezrui, üst düzey BAE yetkilileri ve Fransız savunma temsilcilerinin katıldığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Birleşik Arap Emirlikleri, Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Politika, Savunma, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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