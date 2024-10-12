BAE, Irak, Mısır ve Ürdün'den UNIFIL Saldırısına Kınama - Son Dakika
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BAE, Irak, Mısır ve Ürdün'den UNIFIL Saldırısına Kınama

BAE, Irak, Mısır ve Ürdün, İsrail'in UNIFIL'e saldırılarını kınayarak acil ateşkes talep etti.

12.10.2024 21:46
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak, Mısır ve Ürdün, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) İsrail ordusu tarafından hedef alınmasını kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, UNIFIL'de görevli barış gücü askerlerine yapılan saldırı kınandı.

Açıklamada, BAE'nin, Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleme ve UNIFIL'in Lübnan'daki önemli rolünü vurgulama konusundaki kararlılığı ifade edildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL güçlerine yönelik saldırısını kınadı ve taraflara acil ateşkes çağrısında bulundu.

Açıklamada, "saldırının uluslararası insani ve hukuk kurallarını açıkça ihlal ettiği" vurgulandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı ise "İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL güçlerine yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını" duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, "İsrail işgal ordusunun bir yıl boyunca uluslararası hesap vermeden devam eden korkunç suçları, işgal ordusunun uluslararası hukuku ve uluslararası insani hukuku ihlal etme konusunda cesaret bulmasına ve uluslararası topluma açık bir meydan okuma içinde olmasına neden olmuştur." açıklamasında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da "Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL güçlerine yönelik tekrar eden İsrail saldırılarını kınadı" ve bu durumun "uluslararası hukukun ve 1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının açık bir ihlali olduğunu ve sorumluların hesap vermesini gerektirdiğini" ifade etti.

Katar da saldırıları daha önce kınamış ve saldırıya ilişkin derhal uluslararası soruşturma açılmasını talep etmişti.

İsrail saldırılarında 4 barış gücü askeri yaralandı

UNIFIL, 10 Ekim'de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

Dün de İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesinde UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef almış, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu. Saldırılarda 2 askerin daha yaralandığı bildirilmişti.

BMGK'nin seçilmiş üyelerinden UNIFIL saldırısına tepki

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) "E10" olarak bilinen seçilmiş üyeleri de BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün İsrail ordusu tarafından hedef alınmasından derin endişe duyduğunu bildirmişti.

"E10"dan konuya dair yapılan yazılı açıklamada, acilen ateşkes ve uluslararası insani hukuk ile BMGK'nin 1701 sayılı kararına saygı duyulması çağrısına yer verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BAE, Irak, Mısır ve Ürdün'den UNIFIL Saldırısına Kınama - Son Dakika

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