BAE, Irak'taki İHA Saldırısını Kınadı

10.03.2026 08:51
BAE, Irak'taki konsolosluk binasına düzenlenen İHA saldırısını şiddetle kınadı, hasar var.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak'taki konsolosluk binasına insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini belirterek, saldırıyı şiddetle kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BAE'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (İKBY) bölgesindeki genel konsolosluk binasının hedef alındığı belirtildi.

"Hain terör saldırısı" olarak nitelenen İHA saldırısının şiddetle kınandığı açıklamada, konsolosluk binasında hasar meydana geldiği ve can kaybı yaşanmadığı ifade edildi."

Diplomatik misyonların hedef alınmasının başta diplomatik binaların ve personelin tam dokunulmazlığını garanti altına alan Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi olmak üzere, tüm uluslararası kanunların açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Saldırının, "tehlikeli bir tırmanış ve bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik bir tehdit" olduğuna dikkati çekildi.

Irak hükümetine ve İKBY yönetimine seslenilen açıklamada, saldırının araştırılması, sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermesi için gerekli önlemlerin alınması çağrısı yapıldı.

Uluslararası kanunlar ve normlara uygun olarak diplomatik misyonların ve personelin korunması gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, BAE'nin güvenlik ve istikrarı baltalamayı amaçlayan bu tür hain saldırıları kesin bir dille reddettiği kaydedildi.

Suudi Arabistan saldırıyı kınadı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesinde BAE'nin konsolosluk binasının hedef alınması "en şiddetli şekilde" kınandı.

Diplomatik misyonların dokunulmazlığının önemine dikkati çekilen açıklamada, "Diplomatik binalara yönelik tekrarlanan saldırılar, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi (1949) de dahil olmak üzere ilgili uluslararası norm ve yasaların açık bir ihlalidir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

