BAE, İran'a Ait Füzeleri Vurdu

16.03.2026 09:53
BAE, İran'dan fırlatılan füzeleri hava savunma sistemleriyle etkisiz hale getirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava araçlarına (İHA) hava savunma sistemlerince müdahale edildiğini açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, balistik füze ve İHA'ların hava savunma sistemleri ve savaş uçakları tarafından etkisiz hale getirilmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, hava savunma birimlerinin İran kaynaklı saldırılara karşı etkin şekilde hazır ve teyakkuzda olduğu ifade edildi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

