BAE İran'ın Suçlamalarını Reddetti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAE İran'ın Suçlamalarını Reddetti

15.03.2026 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAE, İran'ın ABD'nin topraklarından saldırı düzenlediği suçlamasını temelsiz buldu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin "ABD'nin BAE topraklarından ülkesine saldırı düzenlediği" suçlamasını reddetti.

Gargaş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Erakçi'nin BAE'ye yönelik suçlamalarına tepki gösterdi.

Erakçi'nin "ABD'nin Hark Adası'na saldırıyı BAE topraklarından düzenlediği" yönündeki suçlamasının "yanlış ve temelsiz olduğu" değerlendirmesini yapan Gargaş, bu suçlamanın "başlığı yanlış atan, yönünü kaybeden ve hikmetten yoksun, bocalayan bir politikanın parçası" olduğu yorumunda bulundu.

BAE'nin İran misillemeleri nedeniyle maruz kaldığı saldırılar karşısında meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu ifade eden Gargaş, ülkesinin itidalini koruduğunu ve bölgede gerilimi düşürmeye çalıştığını söyledi.

Gargaş ayrıca, BAE'nin çatışmayı önlemek için Washington ile Tahran arasında son ana kadar arabuluculuk girişimlerinde bulunduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, dün ABD merkezli MS NOW televizyonunda yaptığı açıklamada, ABD'nin Hark Adası'na saldırısıyla, komşu ülkelerin topraklarını bir üs olarak kullandığı gerçeğinin "su götürmez bir açıklık" kazandığını vurgulamıştı..

Erakçi, söz konusu saldırıları "an be an" takip ettiklerini belirterek, roketlerin birinin Ra'sül-Hayme'den, diğerinin ise Dubai kentine çok yakın bir mevkiden olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) topraklarından ateşlendiğinin "netlik kazandığını" söylemişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE İran'ın Suçlamalarını Reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

13:41
En sonunda bunu da gördük Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
En sonunda bunu da gördük! Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
13:29
İsrail’e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
13:25
İran, ABD’nin dev bankasını böyle vurdu
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu
13:09
Çin’den gövde gösterisi J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
12:39
Netanyahu öldü mü İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
Netanyahu öldü mü? İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
12:18
Trump’ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 13:55:37. #.0.5#
SON DAKİKA: BAE İran'ın Suçlamalarını Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.