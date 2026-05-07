BAE, İran Saldırıları İçin Ulusal Komite Kurdu

07.05.2026 19:49
BAE, İran'ın saldırılarının belgelenmesi için ulusal komite kurarak uluslararası hesap sorulmasını hedefliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran saldırıları sonucu oluşan zararların belgelenmesi ve uluslararası düzeyde hesap sorulmasına yönelik süreçlerin desteklenmesi amacıyla ulusal komite kurulmasına karar verdi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Başkanlığı Divanı Başkanı Mansur bin Zayid Al Nahyan, "saldırı eylemleri, uluslararası suçlar ve bunlardan kaynaklanan zararların belgelenmesi için ulusal komite kurulmasına" ilişkin karar yayımladı.

Karara göre, söz konusu adım, "ihlallerin en yüksek hukuki ve teknik standartlara uygun şekilde belgelenmesine yönelik kurumsal yaklaşımı" yansıtıyor.

BAE Başsavcısı başkanlığında görev yapacak olan komite, "İran saldırıları, uluslararası suçlar ve bunların ülke toprakları, vatandaşlar, ziyaretçiler ve ülkede yaşayanlar üzerindeki etkilerini belgelemekle" sorumlu olacak.

Güvenilir delillere dayanan kapsamlı bir ulusal kayıt sistemi oluşturmayı hedefleyen komitede, çeşitli bakanlıklar ile federal ve yerel kurumlardan temsilciler yer alacak. Böylece güvenlik, yargı, teknik ve ekonomik alanlardaki kurumlar arasında koordinasyon sağlanması amaçlanıyor.

Komitenin görevleri arasında, İran'ın saldırıları ve askeri eylemlerinin tüm ayrıntılarının belgelenmesi, olayların niteliği ve zamanlamasının doğrulanması, insani, maddi ve ekonomik zararların teknik yöntemlerle değerlendirilmesi ile can kayıpları ve yaralanmaların resmi kayıtlar temelinde tespit edilmesi bulunuyor.

BAE'ye saldırı ve İran'ın açıklaması

İran'dan 4 Mayıs'ta, BAE ve Umman'a insansız hava aracıyla saldırılar düzenlendiği ileri sürülmüş, BAE, Fuceyra'da petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

BAE Savunma Bakanlığı, İran kaynaklı 12 balistik füze, 3 seyir füzesi ve 4 İHA'ya hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini açıklamıştı.

Önceki gün de BAE, hava savunma sistemlerinin bir füze tehdidine karşı devreye girdiğini duyurmuş, İran Silahlı Kuvvetleri ise son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmediklerini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, BAE'ye "ABD ve İsrail ile suç ortaklığını sona erdirme" çağrısında bulunmuştu.

BAE'ye füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiğine dair Abu Dabi yönetimi tarafından ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını savunan Tahran yönetimi, "İran'a karşı savaşan taraflarla işbirliği ve özellikle de saldırganların askeri üs ve teçhizatlarını barındırmaya devam etmesini" kınamıştı.

Kaynak: AA

