BAE: İran Saldırıları Yasal Değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAE: İran Saldırıları Yasal Değil

09.03.2026 22:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAE, ABD-İsrail-İran çatışmasına taraf olmadıklarını ve İran'ın saldırılarını kınadı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Cemal el-Muşarrah, kendileri ve diğer Körfez ülkelerinin ABD- İsrail ve İran çatışmasının tarafları olmadığını belirterek, BM Şartı ve uluslararası hukuk uyarınca çatışmaya dahil olmayan üçüncü ülkelerin hedef alınmasının yasal dayanağı olmadığını söyledi.

Cemal el-Muşarrah, Cenevre'de BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya gelerek ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya dair açıklamalarda bulundu.

Saldırıların başından bu yana BAE Savunma Bakanlığının İran'dan ateşlenen 238 balistik füze tespit ettiğini, bunlardan 221'inin imha edildiğini belirten el-Muşarrah, İran'ın misillemelerinin "ulusal egemenliklerinin açık ihlali, uluslararası hukukun net şekilde çiğnenmesi ve BM Şartı'nın ihlali" anlamına geldiğini dile getirdi.

El-Muşarrah ayrıca, tespit edilen 1422 insansız hava aracından (İHA) 1342'sinin önlendiğini ve 8 seyir füzesinin imha edildiğini söyleyerek "Bölgesel güvenlik bölünmezdir ve herhangi bir devletin egemenliğine yönelik her türlü ihlal, tüm bölgenin güvenliğine ve istikrarına doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

BAE'de günlük yaşamın normal seyrinde devam ettiğini aktaran el-Muşarrah, enerji, su, telekomünikasyon, sağlık, ulaşım ve tedarik zincirleri gibi temel hizmetlerin kesintisiz devam ettiğini belirtti.

El-Muşarrah, BAE ve diğer Körfez ülkelerinin ABD-İsrail-İran çatışmasına taraf olmadığını vurgulayarak BM Şartı ve uluslararası hukuk uyarınca çatışmaya dahil olmayan üçüncü ülkelerin hedef alınmasının yasal dayanağı bulunmadığının altını çizdi.

İran'ın saldırılarının uluslararası toplumdan mümkün olan en güçlü kınamayı gerektirdiğini ifade eden el-Muşarrah, özellikle BM Güvenlik Konseyini, saldırıların tekrarını önlemek, bölgesel ve uluslararası güvenliği sağlamak için "gerekli önlemleri almaya" çağırdı.

El-Muşarrah, ülkesinin çatışmaya sürüklenmek istemediğini kaydederek "Bununla birlikte, BAE, uluslararası hukuk ve BM Şartı uyarınca egemenliğini, ulusal güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak ve vatandaşlarıyla sakinlerinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma hakkını yeniden teyit etmektedir." diye konuştu.

Daimi Temsilci ayrıca, saldırıların derhal koşulsuz olarak sona ermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE: İran Saldırıları Yasal Değil - Son Dakika

Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail’e biz verdik Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail'e biz verdik
BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, ABD Başkanı Trump’la görüştü BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, ABD Başkanı Trump'la görüştü
Sıcak gelişmelerden ilham aldı, sanal F-16 eğitimi vermeye başladı Sıcak gelişmelerden ilham aldı, sanal F-16 eğitimi vermeye başladı
Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı "Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı

22:38
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
22:14
Onuachu şov Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
22:02
Necmettin Erbakan’ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
21:42
Pakistan’da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
Pakistan'da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
20:11
Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 22:52:55. #7.12#
SON DAKİKA: BAE: İran Saldırıları Yasal Değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.