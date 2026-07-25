BAE'nin Vadi el-Vuraya'sı UNESCO'da - Son Dakika
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BAE'nin Vadi el-Vuraya'sı UNESCO'da

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Füceyra'daki Vadi el-Vuraya Biyosfer Rezervi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkenin doğusundaki Füceyra bölgesindeki Vadi el-Vuraya Biyosfer Rezervi'nin, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındığını duyurdu.

BAE Hükümeti Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, söz konusu kararın ülkenin doğal mirası koruma, biyolojik çeşitliliği muhafaza etme ve gelecek nesiller için sürdürülebilirliği güçlendirme konusundaki kararlılığını yansıttığı belirtildi.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre karar, Güney Kore'nin Busan kentinde 19-29 Temmuz tarihlerinde düzenlenen UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin 48. oturumunda alındı.

Füceyre Veliaht Prensi ve Vadi el-Vuraya'nın UNESCO dosyasından sorumlu Muhammed bin Hamed eş-Şarki, Vadi el-Vuraya'nın Dünya Mirası Listesi'ne alınmasının, sahip olduğu özgün çevresel ve jeolojik özelliklerin yanı sıra bilimsel, ekolojik ve kültürel değerinin de uluslararası düzeyde tescili anlamına geldiğini belirtti.

BAE Kültür Bakanı Salim bin Halid el-Kasımi ise zengin biyolojik çeşitliliği ve nadir ekosistemleriyle Vadi el-Vuraya'nın, insanlığın bilgi birikimine katkı sağlayan doğal ve bilimsel bir referans niteliği taşıdığını ifade etti.

Füceyre Emirliği'ndeki El-Hacer dağlarının iç kesiminde, kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Vadi el-Vuraya Doğa Koruma Alanı, 220 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. WAM'ın aktardığına göre bölgede, nesli tükenme tehlikesi altındaki türler de dahil olmak üzere 1099 bitki ve canlı türü bulunuyor. Sürekli akan doğal şelalesi ve su kaynakları da bölgeye özgü benzersiz bir ekosistemin oluşmasına katkı sağlıyor.

Vadi el-Vuraya, 2009'da doğal koruma alanı ilan edildi. Bölge, 2010'da Ramsar Sözleşmesi kapsamında Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Listesi'ne alındı, 2013'te BAE'nin ilk milli parkı oldu ve 2018'de UNESCO Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı'na dahil edildi.

Vadi el-Vuraya'nın listeye alınmasıyla birlikte, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki BAE miras alanlarının sayısı üçe yükseldi.

Daha önce El Ayn Kültürel Alanları 2011'de, Şarika Emirliği'ndeki El Faye Arkeolojik Alanı ise 2025'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BAE'nin Vadi el-Vuraya'sı UNESCO'da - Son Dakika

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