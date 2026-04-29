BAE, OPEC'ten Ayrılıyor: Petrol Piyasasında Yeni Dönem

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) 1967'de katılan BAE, son yıllarda üretim kapasitesini artırma talebiyle öne çıkıyordu. BAE'nin bütçe dengesi için varil başına 50 dolar yeterliyken Suudi Arabistan'ın 90 dolara ihtiyaç duyması iki ülke arasında çekişmeye yol açtı. Abu Dabi yönetimi, 62 milyar dolarlık yatırımını gelire dönüştürmek için kısıtlamaya gitmek yerine OPEC'ten ayrılarak petrol ihracat gelirlerini artırmayı hedefliyor.

Rystad Energy'den Jorge Leon, BAE'nin ayrılmasının OPEC'in piyasa etkisini zayıflatabileceğini belirterek, 'Bu ayrılık Suudi Arabistan'ın piyasanın ana dengeleyicisi rolünün sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretleri yaratıyor' dedi. Oxford Üniversitesi'nden Adi Imsirovic ise 'Bu karar OPEC için sonun başlangıcı olabilir' değerlendirmesinde bulundu. OPEC, küresel petrol arzının yüzde 38'ine hakimken BAE'nin ayrılığıyla üye sayısı 11'e düşecek.