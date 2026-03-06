BAE, Rusya ve Ukrayna Arasında 400 Esir Takas Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAE, Rusya ve Ukrayna Arasında 400 Esir Takas Etti

06.03.2026 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAE, ABD ile birlikte arabuluculuk yaparak Rusya ve Ukrayna arasında 400 esirin takasını sağladı.

DUBAİ, 6 Mart (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, ABD ile birlikte yürütülen arabuluculuk girişimleri sonucunda Rusya ile Ukrayna arasında 400 esirin takas edildiğini ve her iki tarafın da 200 mahkumu serbest bıraktığını bildirdi.

Bakanlıktan perşembe günü yapılan açıklamada, son takasla birlikte BAE'nin arabuluculuğuyla gerçekleştirilen esir takaslarında serbest bırakılanların toplam sayısının 5.355'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, çatışmaların başlangıcından bu yana BAE'nin Moskova ile Kiev arasında toplam 19 arabuluculuk girişimine öncülük ettiği vurgulandı.

Bakanlık ayrıca, Rusya, Ukrayna ve ABD'nin katılımıyla Abu Dabi'de düzenlenen iki tur üçlü görüşme dahil diyalog süreçlerine ev sahipliği yaptığını hatırlattı. BAE'nin her iki ülkeyle olan ilişkilerine de atıfta bulunan Bakanlık, kapsamlı bir siyasi çözüme yönelik çabaları desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Birleşik Arap Emirlikleri, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE, Rusya ve Ukrayna Arasında 400 Esir Takas Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Maça çıkmak isteyen Tedesco’ya doktordan iki kelimelik yanıt Maça çıkmak isteyen Tedesco'ya doktordan iki kelimelik yanıt
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi 12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı

10:34
Eller tetikte Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
10:24
Körfez ülkelerinden ABD’de deprem etkisi yaratacak adım
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
10:23
Tepki yağıyor Trump İran’ı nasıl katlettiğini anlattı, Messi alkışladı
Tepki yağıyor! Trump İran'ı nasıl katlettiğini anlattı, Messi alkışladı
10:14
Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran’dan sonra Türkiye...
Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye...
08:45
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü
07:55
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 10:59:47. #7.12#
SON DAKİKA: BAE, Rusya ve Ukrayna Arasında 400 Esir Takas Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.