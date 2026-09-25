BAE Savunma Bakanlığı, Brezilya ordusuyla ortaklık için niyet mektubu imzaladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı ile Brezilya ordusu arasında teknik, operasyonel ve lojistik çözümler konusunda işbirliğini geliştirmek amacıyla "niyet mektubu" imzalandığı bildirildi.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, niyet mektubu kapsamında iki tarafın teknik, operasyonel ve lojistik çözümler konusunda görüşmeler yürütmesi ve deneyim paylaşımında bulunması öngörülüyor.

Niyet mektubunun, iki taraf arasındaki işbirliğini ve deneyim paylaşımını güçlendirmenin yanı sıra karşılıklı ilgi alanlarına giren teknik, operasyonel ve lojistik alanlarda ortaklık fırsatlarını desteklemeyi amaçladığı kaydedildi.