Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Sudan'daki durum başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

BAE Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Bin Zayid ile Rubio'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, iki bakanın görüşmede Sudan'daki gelişmeler dahil bölgedeki güncel meseleleri ele aldığı kaydedildi.