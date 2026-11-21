BAE ve ABD dışişleri bakanları Sudan'daki gelişmeleri telefonla görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Sudan'daki gelişmeler dahil bölgedeki güncel konuları telefonda ele aldı. Görüşme, BAE Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Sudan'daki durum başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.
BAE Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Bin Zayid ile Rubio'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamada, iki bakanın görüşmede Sudan'daki gelişmeler dahil bölgedeki güncel meseleleri ele aldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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