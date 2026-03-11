BAE ve Almanya'dan Stratejik Görüşme - Son Dakika
BAE ve Almanya'dan Stratejik Görüşme

11.03.2026 20:16
BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, Almanya'da İran saldırılarını ve ilişkileri görüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştüğü belirtildi.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Al Nahyan'ın Alman mevkidaşı Wadephul'u makamında kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada, İran'ın "BAE ve birçok kardeş ülkeye yaptığı füze saldırılarının görüşüldüğü" belirtilerek, BAE ve Almanya arasındaki "stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi" konusunun ele alındığı aktarıldı.

BAE Dışişleri Bakanlığı, dün, Bakan Al Nahyan'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile bir araya geldiğini açıklamıştı.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara en az 839 füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

BAE Savunma Bakanlığı, saldırıların başlangıcından bu yana 253 balistik füze, 1440 İHA ve 8 seyir füzesinin tespit edildiğini duyurdu.

Kaynak: AA

