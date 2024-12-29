BAE ve İran, İlişkileri Güçlendirme Üzerine Görüştü

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde, İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin Dubai'ye düzenlediği ziyarette BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile bir araya geldiği belirtildi.

İki ülke ilişkileri ve bunları "karşılıklı çıkarlara hizmet edecek şekilde" güçlendirmenin yollarının ele alındığı aktarılan görüşmede bakanların, bölgedeki genel durum ve son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Erakçi'nin ziyaretinin detaylarına ilişkin ise bilgi verilmedi.