BAE ve Umman Liderlerinden Ortak Görüşme - Son Dakika
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BAE ve Umman Liderlerinden Ortak Görüşme

16.07.2026 22:33
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BAE Başkanı Al Nahyan ile Umman Sultanı Tarık, Orta Doğu'daki tehlikeli gelişmeleri ele aldı.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın, Orta Doğu'da yaşanan "tehlikeli" gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Al Nahyan ile Bin Tarık telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Al Nahyan ile Bin Tarık, görüşmede iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin yanı sıra işbirliği ve ortak çalışmalar ile bu çalışmaları iki ülkenin ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde geliştirmenin yollarını ele aldı.

Görüşmede ayrıca başta Orta Doğu'da yaşanan "tehlikeli" gelişmeler ile bu gelişmelere ilişkin yürütülen çabalar olmak üzere ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası meseleler değerlendirildi.

Haberde, bölgedeki "tehlikeli" gelişmelere ilişkin sarfedilen çabaların içeriğine ise işaret edilmedi.

Kaynak: AA

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