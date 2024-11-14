Baerbock'tan İklim İşbirliği Çağrısı

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock küresel iklimin korunması için uluslararası işbirliği yapılması çağrısında bulundu.

Baerbock Federal Meclis'te, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansına (COP29) ilişkin oturumda bir konuşma yaptı.

2023'ün dünya genelinde kaydedilen en sıcak ikinci yıl olduğuna işaret eden Baerbock, aşırı iklim olayları, sel ve fırtınadan dolayı sadece Avrupa'da 13 milyar avro zarar oluştuğunu belirtti.

Baerbock, gezegende refah, güvenlik ve barış içinde mümkün olan en iyi şekilde yaşamı sürdürebilmek amacıyla iklim krizinin sonuçlarını kontrol altına almak gerektiğini ve bunun için de zamanın daraldığını vurguladı.

Küresel iklimin korunması konusunda "tüm farklılara rağmen dünyada güçlü olunması durumunda inanılmaz şeylerin başarılabileceğini" vurgulayan Baerbock, "İklimin korunması aynı zamanda dünyada birlikte neler başarabileceğimizin de bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Şimdiye kadar başarıların da elde edildiğine işaret eden Baerbock, "Bir yıl önce, bir körfez ülkesinde düzenlenen iklim konferansında, fosil çağının sonunun başlayacağına ve bu gezegende geleceğin yatırımlarının yenilenebilir enerji olacağına karar verdik. İklimin korunması, güvenlik politikası ve akıllı ekonomi politikası konularında uluslararası alanda birlikte çalışırsak, bu mümkündür ve başarılabilir." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, ABD'nin bu alandan çekilmesi durumunda Avrupa'nın iklimin korunması için daha fazla çalışması gerektiğini de kaydetti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, COP29'a katılmak için Bakü'ye gitmeyi planlamış, ancak ülkedeki hükümet krizi nedeniyle bu ziyareti iptal etmişti.

İklim değişikliği konularının konuşulduğu dünya çapındaki en önemli organizasyonlardan biri olan COP29'a, 169 ülkeden 72 bin kişi katılıyor.