Bafa Gölü'nde Kirlilik Alarmı - Son Dakika
Bafa Gölü'nde Kirlilik Alarmı

10.08.2025 12:30
Bafa Gölü'nde su seviyesi düşerken, kirlilik artıyor. Uzmanlar önlem alınmasını talep ediyor.

MUĞLA ve Aydın sınırında bulunan Bafa Gölü'nü besleyen derelerin büyük kısmı kurudu. Göldeki su çekilmesi ve sanayi kaynaklı kirlilik, çevreye ağır bir koku yayılmasına neden oldu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik bölgeye ilave kirleticilerin verilmemesini sağlayacak önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Aydın ve Muğla il sınırları içerisinde yer alan 6 bin 721 hektar yüzey alanına sahip, 25 metre derinliğe kadar ulaşan ve 80 familyaya ait 237 cins, 325 tür bitkiyle flamingo başta olmak üzere binlerce kuşa ev sahipliği yapan Bafa Gölü'nde artan kirlilik nedeniyle pis koku yayılmaya başladı. MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, göl etrafında yoğun bir kanalizasyon kokusu olduğunu ve bu nedenle neredeyse kokudan gölün etrafına yaklaşmanın mümkün olmadığını söyledi.

BAFA GÖLÜ'NÜ BESLEYEN DERELER KURUDU

Yaşanan kirliliğe karşı kalıcı çözümler bulunması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bafa Gölü'nü besleyen derelerin neredeyse tamamı kurumuş durumda. Temmuz ayı başında bölgede yaptığımız incelemelerde göl etrafındaki sanayi tesislerinden derelere, dereler aracılığıyla da Bafa Gölü'ne çok yoğun kirletici yüklerinin bırakıldığını tespit etmiştik. Geçen süre zarfında düşen yağış eksikliğinden kaynaklı olarak göl seviyesindeki çekilme ile beraber birleştiğinde kirleticilerin yüksek boyuta geldiğini ve gölün etrafında yoğun bir koku oluştuğunu gözlüyoruz. Meclis Araştırma ve İnceleme Komisyonu tarafından geçtiğimiz yıllarda bölgedeki kirletici tesislerinin tespiti ve göle giren kirletici yüklerinin belirlenmesi amacıyla bir inceleme başlatılmıştı. Ancak şu ana kadar bir sonuç elde edilemedi. Bugün itibarıyla buradaki kirletici yükü doğanın kendi kendini onarabileceğini limitin üzerine çıkmış durumda" dedi.

Gelecek aylarda da özellikle sonbaharın başına kadar yağışın ve derelerden gelebilecek suyun olmadığına dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, "Dolayısıyla göl seviyesindeki çekilme ve buradaki kirlilik de devam edecektir. Gerekli önlemler alınmazsa önümüzdeki yıllarda doğanın kendini onara bilme kabiliyetini de yok etmiş oluyoruz. Bölgeye ilave kirleticilerin verilmemesini sağlayacak önlemlerin alınması gerekmektedir" diye konuştu.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: DHA

