Bafra ADEMye Dönem Sonu Sergisi Düzenlendi

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Samsun'un Bafra ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi (ADEM) bahçesinde, dönem sonu sergisi düzenlendi.

Merkezde, kadınların, sosyal kültürel, mesleki becerilerine, katkı sunmak amacıyla aşçılık, tekstil, okuma yazma, el sanatları ve istihdamı geliştirmeye yönelik kurslar açıldı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi'nin 6 usta öğreticisi, 3 ay içinde 10 kurs salonunda, 120 kursiyere eğitim verdi. Bu eğitimlerde 50 kursiyer belge almaya hak kazandı.

Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar ile Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, belge almaya hak kazanan kursiyerlere belgelerini takdim etti.

Bafra Aile Destek Merkezi Koordinatörü Hatice Çelik, yaptığı konuşmada, "Bafra Kaymakamlığı, Bafra Aile Destek Merkezi, Bafra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının katkıları ile ilçe Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yaparak, açmış olduğumuz kurslar, aşçılık, dikiş, el sanatları, okuma yazma, hasta bakımıdır. Bu kursların yanı sıra çocukları annelerinden ayırmamak için çocuklarının da gelişimlerine katkı sunabilmek amacıyla, kurs bünyemizde oyun odamız mevcuttur. 06 yaş aralığındaki çocukların anneleri kurs görürken onlar da o oyun odasında, annelerinden ayrı kalmamaktadır." dedi.

Açılışın ardından davetliler, el sanatları sergisini gezerek, kursiyerlerden bilgi aldı.