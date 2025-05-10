Bafra Barajı\'nda Kaçak Avcılığa Darbe

Samsun'un Bafra ilçesinde baraj gölünde ele geçirilen sahipsiz ağdaki çok sayıda balık kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Bafra Altınkaya Barajı'nda yapılan ortak çalışmada, kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekipler, 1500 metre uzunluğunda sahipsiz ağ ve içerisinde canlı yaklaşık 350 kilogram sazan balığı, 50 kilogram yayın balığı ve 60 akbalık tespit etti.

Ele geçirilen ağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilirken balıklar doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.