Bafra Başkanı Kılıç Ankara'da Gündem Belirledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bafra Başkanı Kılıç Ankara'da Gündem Belirledi

17.07.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra Belediye Başkanı Kılıç, Ankara'da milletvekilleriyle ilçenin projelerini görüştü.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın Ankara'da ziyaretlerde bulunduğu bildirildi.

Bafra Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, TBMM'de Samsun milletvekilleriyle bir araya gelen Kılıç, yerel yönetim çalışmaları hakkında istişarede bulundu.

Kılıç, bu kapsamda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş ile AK Parti Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu ile görüştü.

Görüşmelerde, Bafra'nın öncelikli ihtiyaçları ve ilçenin gelişimine katkı sağlayacak projeler ele alındı.

Ziyaretlerde ayrıca, Bafra Belediyesi ev sahipliğinde 22-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali de gündeme geldi.

Kılıç, doğa sporları ve kültürel etkinliklerin yer alacağı organizasyon için milletvekillerine davetiyelerini de sundu.

Bafra'nın ihtiyaçlarını, devam eden yatırımları ve hayata geçirmeyi hedefledikleri projeleri değerlendirdiklerini anlatan Kılıç, "Ayrıca ilçemizin önemli organizasyonlarından biri olan ve bu yıl yedincisini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'ne de kendilerini davet ettik. Bafra'nın gelişimi ve tanıtımı adına birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı sürdürüyoruz. İlçemize verdikleri destek ve misafirperverlikleri dolayısıyla tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Ankara, Bafra, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra Başkanı Kılıç Ankara'da Gündem Belirledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Ankara Onlarca hayvanı yer yuttu Yer: Ankara! Onlarca hayvanı yer yuttu
Hastaneden bebek kaçırma girişiminin ardından dram çıktı Hastaneden bebek kaçırma girişiminin ardından dram çıktı
Myanmar’da göçmenleri taşıyan iki tekne battı: 500’den fazla kişi kayıp Myanmar'da göçmenleri taşıyan iki tekne battı: 500'den fazla kişi kayıp
Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar
Merve Nur’un ölümünde babası şikayetçi oldu Merve Nur'un ölümünde babası şikayetçi oldu
Milli Savunma Bakanlığı’ndan S-400 açıklaması Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması

11:20
Aziz Yıldırım’dan Acun Ilıcalı’ya büyük şok: Elinden aldı
Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Elinden aldı
11:05
Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu Haberi alınca gözyaşlarına boğuldu
Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu! Haberi alınca gözyaşlarına boğuldu
10:53
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı İşte MASAK’a yapılan o ihbar
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar
10:47
Köfteci Yusuf’un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
10:36
Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’dan ilk görüntü
09:52
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler Galatasaray ve Beşiktaş’tan isimler var
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler! Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 11:38:41. #7.13#
SON DAKİKA: Bafra Başkanı Kılıç Ankara'da Gündem Belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.