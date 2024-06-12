Bafra Belediyesi Kurban Bayramı'nda Hayırseverlerin Bağışladığı Kurban Paylarını İhtiyaç Sahiplerine Ulaştıracak

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Bafra Belediyesi, Kurban Bayramı'nda Aşevi aracılığıyla hayırseverlerin bağışladığı kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya bu yıl da devam edecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, haftanın 6 günü 286 hanede 652 ihtiyaç sahibi vatandaşa günde iki öğün sıcak yemek yardımı gerçekleştiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Aşevi, Kurban Bayramı'nın 1. gününden itibaren hayırsever vatandaşların kurban bağışlarını kabul edecek.

Kurban Bayramı'nda 4 gün boyunca hayırseverlerin bağışladığı payları kabul edecek olan Bafra Belediyesi Aşevi, bağışlanan kurban paylarını günlük yemeklerin et ihtiyacını karşılamanın yanında kurban kesemeyen ihtiyaç sahiplerine dağıtımını sağlayacak.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Mübarek Kurban Bayramı boyunca kardeş elini ihtiyaç sahibi ailelerimize uzatmak isteyen tüm vatandaşlarımızın kurban payı bağışlarını Aşevimiz üzerinden bu yıl da kabul ediyoruz. Bağışlanan kurban etleri aşevimizde hazırlanan yemeklerde kullanılmasının yanında, tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelilerimize ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.