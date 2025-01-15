Bafra Belediyesi'nde Zimmet Suçu: 2 Tutuklama

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Samsun'un Bafra Belediyesi'nde çalışan ve mezar yeri ücretlerini makbuz karşılığı elden alıp belediye hesabına yatırmadığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Bafra Belediyesi yöneticileri, 2015-2024 yılları arasında Mezarlıklar Şefliği'nde çalışan 5 personelin, cenaze işlemleri için vatandaşlar tarafından elden ödenen ücretlere makbuz kestiğini ancak alınan paraları belediye hesabına yatırmadığını tespit ederek Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılık, şikayet üzerine başlattığı soruşturma kapsamında, banka hesap transferleri, suç görüşmeleri, bilgi sahibi ifadeleri ve belediye raporu doğrultusunda, zimmete para geçirerek kamuyu zarara uğrattığı belirlenen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu soruşturma kapsamında düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 5 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.