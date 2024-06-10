Bafra Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika
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Bafra Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı

Bafra Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı

Bafra Belediye Başkanlığı tarafından basketbol, güreş, cimnastik ve atıcılık branşlarında açılacak Yaz Spor Okullarının kayıtları başladı. 7-14 yaş grubu kız ve erkek çocuklar için açılacak olan başvuruları, eski Spor Salonu'nda bulunan Bafra Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü irtibat bürosunda yapılacak. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yaz spor okulundan faydalanmak isteyen öğrencilerin kontenjanlar dolmadan başvuru yapmaları gerektiğini duyurarak, 'Öğrencilerimizin ve gençlerimizin tatillerini sağlıklı ve faydalı bir şekilde geçirmeleri için ücretsiz Yaz Spor Okullarımızı bu yıl da hayata geçiriyoruz. Katılacak bütün öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum. Bu okullarımız ile sporun daha geniş kitlelere yayılmasına katkı yapmak istiyoruz.' dedi.

10.06.2024 14:45
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Bafra Belediye Başkanlığı tarafından basketbol, güreş, cimnastik ve atıcılık branşlarında açılacak Yaz Spor Okullarının kayıtları başladı.

7-14 yaş grubu kız ve erkek çocuklar için açılacak olan başvuruları, eski Spor Salonu'nda bulunan Bafra Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü irtibat bürosunda yapılacak.

Yaz Spor Okullarında Basketbol 7 - 14 Atıcılık 10-14 Güreş 7-11 ve Cimnastik branşında ise 7-14 yaş gruplarında olanların başvuruları kabul edilecek.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yaz spor okulundan faydalanmak isteyen öğrencilerin kontenjanlar dolmadan başvuru yapmaları gerektiğini duyurarak, "Öğrencilerimizin ve gençlerimizin tatillerini sağlıklı ve faydalı bir şekilde geçirmeleri için ücretsiz Yaz Spor Okullarımızı bu yıl da hayata geçiriyoruz. Katılacak bütün öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum. Bu okullarımız ile sporun daha geniş kitlelere yayılmasına katkı yapmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bafra Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika

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